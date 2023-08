Jeroom Defour uit Ardooie viert 100 jaar met onvergetelijk feest in Bockor Café

Op 3 augustus 1923 werd Jeroom Defour geboren. Nu viert hij dus zijn 100ste verjaardag. Zijn familie bezorgde hem een onvergetelijk feest.

Jeroom werd door familie en vrienden begeleid vanuit het woonzorgcentrum BEN naar het Bockor Café. Daar zorgde de familie voor een kleurrijk feestje gebouwd.

Leuke verrassing

Jeroom is in Ardooie een bekend figuur. Hij was vroeger uitbater van de wasserij Tip Top, gelegen in de Brugstraat. Alhoewel Jeroom in BEN met de beste zorgen omringd wordt, houdt hij er van om de buitenlucht op te snuiven. De trip van BEN naar Bockor Café was voor hem dan ook een aangename verrassing.

Harde werker

Eens terug in BEN werden de bewoners van de afdeling betrokken in het feest en er werd afgesloten in het zaaltje van de flatjes. Jeroom is een volksmens, maar ook een harde werker. Naast de uitbating van Tip Top deed hij ook vervoer. Hij was gehuwd met Maria Brusselle. Ze zijn de ouders van vijf kinderen, waarvan een zoon overleden is, en de grootouders van elf kleinkinderen. (JM)