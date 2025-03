Jeroen (37) wil met Belgian Butcher Bulls goud veroveren op WK voor beenhouwers: “Ons erfgoed uitdragen op het hoogste niveau”

Parijs maakt zich op voor een culinaire krachtmeting van het hoogste niveau. Eind deze maand zwaaien de messen in de Franse hoofdstad, waar de beste slagers ter wereld strijden om de prestigieuze titel op het wereldkampioenschap voor beenhouwers. In de frontlinie van deze intense competitie staan zes rasechte Vlaamse vakmannen: de Belgian Butcher Bulls. Onder hen vier West-Vlamingen, waaronder Jeroen Lievens (37) van Beenhouwerij Jeroen en Joyce uit Avelgem. “We zijn klaar om goud binnen te halen voor België”, klinkt hij strijdvaardig.

De Belgian Butcher Bulls zijn geen groentjes in de vleessector. Gewapend met haarscherpe uitbeenmessen, vlijmscherpe trancheermessen en robuuste hakbijlen, zijn ze zich al maandenlang minutieus aan het voorbereiden voor dit kampioenschap. “Dit WK is geen traditionele vleeskeuring, maar een spektakel waarin elk team binnen een beperkte tijd een volledige reeks culinaire meesterwerken moet afleveren”, benadrukt Lievens. “We worden getest op alle facetten van ons ambacht: snijkunst, presentatie, creativiteit en productontwikkeling.”

Loodzware proef: 350 kg vlees in 3,5 uur

De competitie stelt de deelnemers voor een titanische opdracht: een halve koe, een half varken, een lam en vijf kippen transformeren tot verfijnde, panklare producten. In slechts 3,5 uur moet elk team hun snelheid, precisie, creativiteit en teamgeest bewijzen. Elk stukje vlees moet benut worden, geen gram mag verloren gaan.

“Het moet niet alleen technisch perfect versneden en uitgebeend worden, maar ook gastronomisch innoverend en visueel indrukwekkend zijn”, aldus Lievens. “De presentatie en het visuele aspect spelen eveneens een cruciale rol, want de slagerij is meer dan vakmanschap, het is een kunstvorm.”

Van passie naar prestatie

Het is de eerste keer dat België geselecteerd werd voor dit wereldkampioenschap, een eer die ze niet licht opvatten. De Belgian Butcher Bulls hebben zich 1,5 jaar intensief voorbereid. Wekelijks kwamen ze samen in de vakschool PIVA in Antwerpen, onder het waakzame oog van coaches Tony Declercq en Patrick Hauben.

“De laatste zes maanden schakelden we een versnelling hoger met twee volledige oefensessies per week. Hierbij werden onze afgewerkte producten aan het goede doel Moeders voor Moeders geschonken”, aldus de beenhouwer uit de Oudenaardsesteenweg. “Onze mentor Norbert Vanspeybrouck – een levende legende in de sector – was een constante bron van expertise en inspiratie.”

Belgisch vakmanschap op de wereldkaart

Buiten Jeroen Lievens, zijn de andere West-Vlaamse deelnemers Bart Maertens (Slagerij Maertens, Brugge & Sijsele), Jan Klaas Decupere (Beenhouwerij Decupere, Beselare & Wervik) en Robby Vandewiele (Slagerij Robby en Angelique, Dentergem). Het team wordt verder versterkt door Filip Ceursters (Slagerij Ceursters, Oud-Turnhout) en Robin Buermans (Slagerij Buermans, Herselt). Samen belichamen zij het ware ambacht en meesterschap van de Belgische slagerswereld.

Voor Jeroen en zijn team is deze wedstrijd meer dan een persoonlijke uitdaging. “Het is een kans om de Belgische vleessector wereldwijd in de kijker te zetten”, zegt hij gedreven. “We hebben een ongelooflijke beenhouwerstraditie”, vervolgt hij trots. “Onze charcuterie, unieke worsten en patés – dat erfgoed willen we uitdragen op het hoogste niveau. We zijn in topvorm en zullen laten zien waarom Belgisch vakmanschap tot de absolute wereldtop behoort.”

Meer dan alleen een competitie, is het wereldkampioenschap ook een kans om de stiel opnieuw in de kijker te zetten. In een sector waar vers bloed schaars is, willen deze slagers een statement maken. “Door onze deelname hopen we jongeren te inspireren en te tonen dat vakmanschap een toekomst heeft.”

Het ultieme moment nadert

Met veertien deelnemende landen, waaronder grootmachten als de VS, Canada, Duitsland en Australië wordt de strijd fel. Maar de Belgian Butcher Bulls zijn niet van plan om onder te doen. Met een Belgische delegatie van 500 supporters in Parijs voelen ze de kracht van hun achterban. “Het moment dat we de arena betreden met zo’n 3.000 toeschouwers om ons heen, zal onbeschrijfelijk zijn”, klinkt het bij de slagers.

De messen zijn geslepen, de technieken verfijnd, de passie brandt. Op naar 31 maart!