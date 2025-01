Jeremie Vaneeckhout trekt met zijn dochters door Kaster voor Driekoningen: “Schenking van 100 euro aan nieuwkomers”

De drie koningen heten niet Melchior, Caspar en Balthasar, maar Ellie (8), Hazel (6) en Imke (4). Het wordt een zeldzame verschijning de dag van vandaag. Kinderen verkleed in lange koningsgewaden met kroon op het hoofd en stok met ster in de hand, die al zingend van deur tot deur gaan. In Kaster werden ze gespot op de vooravond van 6 januari. “Flatterend is het niet, nostalgisch en gezellig wel”, schreef chauffeurkoning en papa Jeremie Vaneeckhout (39) met een knipoog op zijn Facebookpagina.

Schenking Karibu

Gelukkig telde vader Jeremie het geld niet op de rooster, zoals het bekende driekoningenlied luidt. De aanbidding van de drie wijzen uit het oosten, bracht 100 euro op. Dit werd geschonken aan vzw Karibu, eveneens een kleurrijke groep mensen. “Karibu kan dit vast en zeker voor hun werking gebruiken”, geeft Jeremie mee. “Het zijn de drie zusjes die ervoor kozen om dit aan deze vzw te schenken. Het is de derde keer dat ik mijn dochters op sleeptouw neem in het kader van Driekoningen.”

Leuke verrassing

“Sterzingen met de drie tofste koninginnen ter wereld”, omschrijft de trotse papa deze traditie. “En ik mocht de chauffeurkoning zijn! Veel lekkers verzameld en 100 euro voor Karibu, dat de nieuwkomers in Anzegem de weg helpt vinden! Een fijne afsluiter van een warme kerstvakantie.”

Er volgden heel wat positieve reacties online op deze sympathieke schenking. “Wat een leuke verrassing”, reageerde Marjan Verplancke, bestuurslid bij Karibu vzw . “Dankjewel aan de gulle koninginnen en koning!”

Traditie

Deze christelijke feestdag herdenkt de dag waarop de drie wijzen uit het oosten een opgaande ster zagen en daardoor de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen aan in Bethlehem en vonden daar de pasgeboren koning der Joden, Jezus. Ze schonken Hem drie cadeaus: goud, wierook en mirre. Goud is voor een koning, wierook is voor een god en mirre is voor een dode. Deze feestdag symboliseert het einde van de kerstviering. Vandaar nemen op die dag veel mensen afscheid van hun kerstboom.