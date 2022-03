Jeremie Vaneeckhout steunt vriend die slaapgerief zoekt voor vluchtelingen in Oekraïne

Het zijn cruciale tijden. Dat beseft iedereen. “Net dan moeten we extra zorg dragen voor elkaar, overal”, zegt Vlaams parlementslid en Anzegems gemeenteraadslid Groen Jeremie Vaneeckhout. “Ik wil dus niet aan de zijkant toekijken. Tijdens de wereldoorlogen gebeurde hetzelfde voor onze voorouders. Daarom zet ik mijn schouders onder een inzamelactie van een maat uit de Chiro die vluchtelingen helpt in Oekraïne.”

Jeremie Vaneeckhout wil het hebben over de vluchteling in eigen land. “Er is een grote groep Oekraïense vluchtelingen waar op dit moment weinig aandacht voor is”, aldus Vaneeckhout (36).

“Een groep, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, die zo lang mogelijk in Oekraïne probeert te blijven, dicht bij hun strijdende familieleden. Zij vluchtten de voorbije weken van Oost- naar West-Oekraïne. Zo zien we in Drohobich, een kleine stad in het Westen, een toevloed aan mensen zonder hebben en houden. Wie weet voor hoe lang?”

Vzw Oradea

“En dan is er Tim (De Groote – red), een maat uit de Chiro. Hij trok vorige week en deze week opnieuw, samen met de NGO Oradea, naar Drohobich universiteit om er slaapplekken in te richten voor die vluchtelingen in eigen land. Vzw Oradea werkt al sinds 2012 samen met de universiteit om studenten uit Oekraïne hier in België een deel van hun studies te kunnen laten doen. Noodgedwongen veranderen ze nu tijdelijk hun missie.”

Inzamelactie

“Ik kan en wil Tim (31) en VZW Oradea niet alleen laten ploeteren. Daarom zet ik mijn schouders onder een inzamelactie. Het is heel eenvoudig. Je kan twee dingen doneren en ook niet meer dan dat. We willen zeker zijn dat alles wat er binnenkomt ginder echt gebruikt kan worden”, stelt Vaneeckhout.

In natura is dit slaapgerief waaronder slaapzakken, dekens, dekbedden en bijhorende lakens, kussens en kussenslopen voor eepersoonsbedden of kinderen. Financieel kan een bijdrage overgemaakt worden voor het aankopen van basisbedden.

Een basisbed met matras kost ongeveer 150 euro. Om alles vlot georganiseerd te krijgen worden een aantal donatiemomenten georganiseerd aan het stockagepunt op de Heirbaan. Wie wil meewerken, kan me gerust een seintje geven. Wie weet welke initiatieven we nog meer kunnen nemen. Bedankt alvast namens de vluchteling in eigen land.”

Eerste inzamelmomenten (nieuwe Gemeentepunt, Heirbaan 73, 8570 Anzegem ) – Zondag 20 maart tussen 16u en 18u – Vrijdag 25 maart tussen 17u en 19u – Zaterdag 26 maart tussen 16u en 18u

Financiële giften kunnen cash bezorgd worden of overgeschreven worden naar BE16 743 1441 286 74 met vermelding ‘vluchteling in eigen land’.

Meer info via de Facebookpagina van NGO Oradea.