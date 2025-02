Jensy Desmet en zus Davina hebben heel wat leuke toevalligheden in hun familie

Op 31 januari is Nio Desmet geboren in het OLV ziekenhuis van Waregem. Dit is precies dezelfde datum als van papa Jensy Desmet (35). Drie jaar geleden werd Helena Raes geboren op 28 juni, exact op dezelfde dag van haar mama Davina Desmet (38), de zus van Jensy, op haar 35ste. “En er zijn nog heel wat toevalligheden”, glunderen ze.

Zelfde kamer

“Net als de echtgenote van mijn broer Jensy Desmet beviel ook ik in het Waregemse ziekenhuis”, zegt Davina. “En alsof dat nog niet genoeg is, hadden we dezelfde gynaecoloog, Dr. Pouseele. Het kan nog straffer. We lagen in dezelfde kamer, nummer 276. En dit alles is puur toeval.”

Puur toeval

“We zijn geboren en getogen Waregemnaars die opgroeiden in Desselgem, in ons ouderlijk huis”, gaat Jency, verder. “Mijn zus Davina Desmet woont nu in Wetteren, de plaats waar haar man Stijn Raes (39) opgroeide. Thiara Eggermont, mijn echtgenote, is afkomstig uit Moorsele, maar we wonen nu in Kuurne. Al die toevalstreffers kwamen er niet zomaar. Helena werd drie jaar geleden twee en een halve week te vroeg geboren. Nio is dan weer zes dagen te laat geboren met een keizersnede.” (ELD)