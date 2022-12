Jens Everaerdt pakt goud op EK quizzen in Berlijn: “Alle topquizzers studeren, al geven ze dat niet snel toe”

Kunnen we Jens Everaerdt de Slimste Mens noemen in een brede straal rond Waregem? Laat ons zeggen dat het toch niet al te veel zal schelen, nu hij een gouden medaille won in de categorie visuele kunsten op het Europese kampioenschap quizzen in Berlijn. Het is zijn derde podiumplaats op dat niveau in vijf jaar tijd. Wie doet beter?

Een beetje in het spoor van De Slimste Mens ter Wereld is quizzen de voorbije twintig jaar erg populair geworden. De primussen zijn vaak mannen van een eind boven de 50 of 60. Zo bekeken is het nog straffer wat Jens, 34 nog maar, presteert. In het dagelijkse leven is de Waregemnaar leraar Latijn aan het Atheneum Groenhove. Tijdens de weekends vind je hem met zijn ploeg De Vuile Kletsers terug aan een quiztafel, ergens in Vlaanderen.

Proficiat met je topprestatie, de derde keer in vijf jaar tijd. Wat kunnen we jou als quizzer nog toewensen?

“Dat ik een nog betere allround quizzer word. Nu ben ik sterk in mijn favoriete thema’s en dat zijn kunst, literatuur en geschiedenis. Vragen over exacte wetenschapen bijvoorbeeld, zijn veel minder mijn ding, en daar wil ik graag ook verandering in brengen.”

Was dit je mooiste ervaring ooit?

“Ik heb van al mijn deelnames in Europese quizzen genoten, maar mijn mooiste herinnering is toen ik in 2018 brons behaalde. Dat kwam uit het niets, dus dat was nog specialer. Bovendien vond het plaats in de kunststad Venetië, een van mijn favoriete plekken in Europa. Wat de herinnering extra mooi maakt is dat mijn vrouw erbij was, maar ook mijn schoonmoeder die toen kanker had. Voor haar is het een fantastische trip geworden. Uiteindelijk was het ook haar laatste grote uitstap met ons, want het jaar nadien is ze gestorven. Daardoor zal die trip altijd wel een aparte plek blijven hebben in het leven van mijn vrouw en ik.”

Kunst, literatuur en geschiedenis zijn je favoriete thema’s. Betekenen die meer voor jou dan enkel kennis verzamelen?

“Ja absoluut, zo zal ik nooit een museum overslaan als ik op citytrip ga. In het Louvre in Parijs kan ik zonder moeite een dagje rondlopen. Ook heb ik me eens twee uur opgehouden in de Grieks-Romeinse afdeling van het Metropolitan Museum in New York. Dat is een klein onderdeel ervan. Ik blijf ook een boekenfanaat, al moet ik zeggen dat ik toch minder lees dan vroeger. Ik ben nu al blij als ik aan drie of vier romans per jaar kom, daar waar er dat vroeger toch makkelijk twee per maand waren.”

Met De Vuile Kletsers sta je in de top twintig van de Vlaamse quizranking. Hoe vaak quiz je zo?

“Dat is toch minstens één keer per week. Waar we ons inschrijven hangt van twee factoren af. Hoeveel punten zijn er te verdienen voor de ranking? En hoe ver is het? We rijden wel eens tot in Antwerpen voor een quiz, maar dat is toch echt wel de grens. Het moet ook plezant blijven. We amuseren ons en dat willen we zo houden. Uiteindelijk zie ik die quizzen toch ook als een avondje uit en een aangenaam terugzien van andere quizzers.”

Aan een topquizzer vragen of hij studeert, is bijna zoiets als de kroon ontbloten. Hoe zit dat precies?

(Lacht) “Alle topquizzers doen het, maar niemand heeft het daar graag over. Het is eenvoudig. Wie niet studeert, kan onmogelijk meedraaien op topniveau. Studeren, dat wil in mijn geval zeggen dat ik dagelijks toch een 200-tal quizvragen beantwoord en daar ben ik dan toch telkens minstens een uur mee bezig. Het leuke is dat het me ook inspiratie geeft voor mijn lessen Latijn, zeker als het over literatuur of geschiedenis gaat.”

Heb je een databestand met vragen?

“Ik heb inderdaad een computerprogramma waar vele duizenden vragen in zitten. Ik heb dat databestand lang geleden aangemaakt en daarin zit van alles met een meerderheid aan vragen rond mijn favoriete thema’s. Wekelijks vul ik dat bestand aan, onder meer met antwoorden uit quizzen waar ik niet kon opkomen en waarvan ik vermoed dat die vraag later opnieuw kan opduiken op een quiz. Ik maak dan ook altijd notities tijdens quizzen, iets wat elke quizzer op niveau doet.”

Heb je nooit last van een blackout?

“Heel af en toe overkomt het me dat ik een ronde lang zit te piekeren op een antwoord en er finaal niet opkom. Zo was er onlangs een vraag naar een gerecht en het antwoord was moussaka. We eten dat geregeld, dus voor mij was dat een poepsimpele vraag. Alleen kon ik er niet opkomen, wat ik ook probeerde. Ik heb dat zo ook eens gehad met Brazzaville, de hoofdstad van Congo-Brazzaville. Ik wist dat de hoofdstad met een B begon, maar verder kwam ik niet.” (lacht)

Is er iets dat je in Waregem kan waarderen als quizzer?

“De bibliotheek vind ik fantastisch en ik ga er toch maandelijks eens naar toe. Ze hebben er een schitterende collectie aan kunstboeken waar ik graag in blader. De jeugd- en kinderboeken zijn ook prima en dus nemen mijn vrouw en ik dan ook graag ons dochtertje mee. Ik vind dat die nieuwe bibliotheek ook architecturaal een pareltje is.”