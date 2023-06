Jens Debusschere viert einde van zijn carrière samen met supporters in café De Sportkring in Dadizele

Profwielrenner Jens Debusschere hing zondagavond letterlijk zijn fiets aan de haak. Na een mooie carrière stopt de Dadizelenaar, momenteel woonachtig in Waregem, met koersen.

Die mooie carrière werd zondagavond gevierd aan café De Sportkring, het supporterscafé van Jens. “We zijn Jens erg dankbaar voor zijn heel mooie carrière.”

Met onder andere een Belgische titel en de zege in Dwars door Vlaanderen kan Jens Debusschere terugblikken op een mooie wielercarrière. Zondag reed hij op het Belgisch kampioenschap in Izegem zijn laatste wedstrijd. “Het juiste moment om de fiets aan de haak te hangen. Dat heeft de wedstrijd van vandaag bewezen.” Jens beleefde een emotionele laatste koersdag. “Het einde van een mooie tijd en het begin van iets nieuws. Het was een erg mooie en emotionele dag. Ik ben blij dat ik mijn carrière hier nu met mijn fans kan afsluiten”, aldus Jens die graag als bakker aan de slag wil. Hij hing onder luid applaus zijn fiets letterlijk aan de haak. Onder andere ‘Merci Jenske’ en ‘Jenske is van ons’ galmden door de Beselarestraat in Dadizele.

Tot in de vroege uurtjes

In café Sportkring, het supporterslokaal van Jens, hadden ze alles voorzien om er nog een serieus feestje te van te maken. “Genoeg biertjes en natuurlijk ook wijntjes voor de dames. Dit wordt nog een leuk feestje tot in de vroege uurtjes. We zijn Jens erg dankbaar voor de vele mooie momenten”, aldus Myriam Verstraete van café Sportkring. Voor de broers Jelle en Arne Beerland werd het een erg emotionele dag. Zij volgen hun jeugdvriend al twintig jaar op de voet en maken deel uit van de JDB-fans, de supportersclub van Jens. “We hebben superveel mooie momenten beleefd. Het doet ons echt iets dat Jens stopt. We moeten dit hoofdstuk spijtig genoeg afsluiten. Jens heeft super gefietst. Vanavond sluiten we dit heel mooie hoofdstuk af. We zijn echt dankbaar.”