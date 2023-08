Jenny viert 102de verjaardag waar ze ooit werkte

In woonzorgcentrum Ter Linden heeft Jenny Rake haar 102de verjaardag gevierd. Schepen Guido Hoste kwam haar in naam van het stadsbestuur feliciteren. Samen met enkele familieleden en het verzorgend personeel werd de taart aangesneden, waarna de fles bubbels mocht knallen.

Jenny Rake is afkomstig uit Wulvergem, bij Wijtschate, waar ze op 14 augustus 1921 werd geboren. Ze groeide op in Mesen. Toen op het einde van de schooldag de bel rinkelde, ging ze nog bij een landbouwer werken.

Na haar jeugd werkte ze als gouvernante bij welgestelde families in Frankrijk. Dat kon ze niet gewoon worden, en door haar zus Louise, die in Veurne woonde, kwam Jenny bij een bakkerij in De Panne terecht. Daar leerde ze haar man, André Hubrecht, kennen. Het waren harde oorlogstijden, maar ze sloegen zich erdoor. Weldra kwamen er een zoon, Roger, en een dochter, Annette.

De cirkel is rond

In Veurne ging Jenny werken in de keuken van het Koninklijk Atheneum, maar enkele jaren later kreeg ze de kans om in de spinnerij De Vesdre te werken. Toch keerde ze vlug terug naar haar grote liefde: de keuken. Er was een plaatsje vrij in het woonzorgcentrum Ter Linden. Ze bleef er werken tot aan haar pensioen.

Dan kwam de tijd van genieten. Samen schuimden Jenny en André rommelmarkten af. Toen Jenny alleen kwam te staan, verhuisde ze naar een assistentiewoning in Suytcapelle om ten slotte opnieuw te belanden in Ter Linden, waar ze jarenlang had gewerkt.

Jenny heeft vier kleinkinderen (Joke, Kaat, Kristien en Martine) en tien achterkleinkinderen. (JT)