Jenna Boeve reageert gelaten op negatieve reacties op Pride-foto: “Ik wist dat er een moment ging komen waarop dit ging gebeuren”

Een foto die de Gent kandidaat-voorzitter Jenna Boeve, met roots in Veurne, postte op Twitter en Instagram van haar outfit op Belgian Pride in Brussel, zorgt voor nogal wat commotie. Onder andere Chris Janssens van Vlaams Belang had “Plaatsvervangende schaamte voor dit potsierlijke gedrag”. Positieve reacties waren er dan weer van onder meer minister Petra De Sutter.

Meer dan 100.000 geïnteresseerden zakten zaterdag af naar de Belgian Pride in Brussel voor hét grote feest van de LGBTQ+-gemeenschap in ons land. Zo ook Jenna Boeve (32), de Gentse transvrouw die begint dit jaar in het tv-programma Taboe getuigde over haar transitie en in februari zich samen met Jad Zeitouni (29) kandidaat stelde voor het voorzitterschap van Groen.

Plaatsvervangende schaamte

Een foto die ze postte van zichzelf en minister en partijgenote Tine Van der Straeten op sociale media lokte echter heel wat negatieve reacties uit. Of toch haar outfit, want ze droeg enkel witte lingerie. “Onvoorstelbaar dat iemand denkt dat je rechten kan opeisen/verdedigen door in lingerie over straat te lopen. Terwijl je daarmee net het beeld ophangt dat een zogenaamde ‘gemeenschap’ enkel uit excessen bestaat. Plaatsvervangende schaamte voor dit potsierlijke gedrag”, postte ondervoorzitter Chris Janssens van Vlaams Belang.

You rock girl!

Anderzijds waren er ook positieve reacties. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) postte: “Sommigen hebben het er moeilijk mee dat het gaat over de vrijheid te zijn wie je bent en daar fier op te zijn. You rock girl!”



Jenna Boeve reageerde ook zelf kort op de heisa op twitter: “Aan alle ‘bezorgde’ mensen over mijn bloot lijf op de Pride: Waar zijn jullie trots op? En hoe veranderen jullie de wereld? I ❤️ Jenna and proud to be her.”

Negatieve reacties

Een dag na de commotie hebben we vooral een gelaten Jenna Boeve aan de toon. “Ik ben al verschillende keren naar Pride gegaan. Dat er nu wat commotie ging ontstaan, daar had ik me wel een beetje op voorbereid. Wellicht heeft het ook te maken met het feit dat ik kandidaat-voorzitter ben van Groen. Als je aan politiek doet, kom je in de schijnwerpers te staan. Nu is het met Pride, maar over twee weken kan het weer met iets anders zijn. Ik ben een beetje gelaten. Ik wist wel dat er een moment ging komen waarop dit ging gebeuren. Wat de negatieve reacties betreft: ik heb ze allemaal al eens gehoord. Toen ik meedeed aan de verkiezingen in 2018 heb ik ze ook gehoord, met Taboe ook… Ik schrijf regelmatig opiniestukken voor kranten en dan krijg ik ook dergelijke reacties. Ik laat me dat allemaal een beetje over mij heen gaan.”

“We tonen onszelf”

Dat ze zich schaars kleedde was een bewuste keuze. “Het was een speciale Pride omdat het twee jaar niet kon doorgaan door corona. Het is een feest, maar het is ook verzet. Het blijft politiek. We tonen onszelf. De reden waarom ik dat doe, is omdat mensen zoals mij vaak niet mooi gevonden worden. Wij worden niet bekeken als mogelijke partners. Er wordt niet over gepraat. Als er al eens wordt gesproken over mijn seksualiteit of mijn relatieleven, dan is het soms heel vlakaf. Voor mij betekent Pride dat ik toon dat ik mooi ben, dat ik toon dat ik mezelf ben. Vandaar dat ik me ook letterlijk zo blootgeef en dat fantastisch vind.”

Getraind

De positieve reacties komen dan ook vooral uit de LGBTQ+-gemeenschap zelf, die haar verschijning moedig vinden. “Je hebt ook een scène van queer mensen met zijn cafés en plaatsen. Die zijn misschien niet altijd zo zichtbaar op de Pride, maar daar zijn we ook vrij, zijn we ook verkleed volgens hoe we zelf willen en vieren we ook een feestje. Dat is ook wel iets dat ik doorheen het jaar doe, niet alleen op de Pride. Dus moeilijk is het niet, ik ben er eigenlijk al lang op getraind.”

Vuile boodschap

“Ik was wel geschrokken van het opiniestuk van Jurgen Slembrouck in De Morgen. Er wordt naar Pride gekeken met het idee van: moeten die mensen nu met pluimen in hun gat over straat lopen? Mijn antwoord is: ja, want het is nodig. Anders worden wij niet gezien. Dat idee wordt doorgetrokken: je mag trans zijn, zo lang we het niet zien. Ik vind dat een enorm vuile boodschap”, besluit Jenna Boeve. (TOGH)