Jemmy (77) stelt zich kandidaat om te gaan vechten in Oekraïne

De 77-jarige Jemmy Sierens, ex-paracommando en ex-politieagent, heeft het hart op de juiste plaats. Vorige week heeft hij een brief geschreven naar de Oekraïense ambassadeur, waarin hij zich kandidaat stelt om mee te vechten tegen de Russen. Hij ontving nog geen antwoord, maar dat vindt hij eigenlijk niet erg.

Jemmy Sierens heeft gevechtservaring zat. Als Belgisch paracommando heeft hij gedurende elf jaar verschillende missies voltrokken met de para’s. Zo heeft hij onder meer deelgenomen aan twee missies in Congo, waarbij duizenden landgenoten moesten ontzet worden net voor de Congolese onafhankelijkheid. “Ik ben wel een en ander gewoon als het op oorlogsgeweld en gruwelijke taferelen aankomt”, vertelt Jemmy.

“Toen ik de gebeurtenissen in Oekraïne begon te volgen, vond ik dat ongelooflijk onrechtvaardig van de Russen. Toen de Oekraïense ambassadeur in België een oproep deed om als vrijwilliger mee te helpen strijden tegen de Russische agressor heb ik me prompt kandidaat gesteld. Maar ja, je kent mij, hé. Altijd eerst doen en pas dan denken. De brief zat nog maar net in de postbus of ik wilde hem er alweer uittrekken.” (lacht)

“Natuurlijk kan ik niet meer meevechten zoals dat vroeger ten tijde van de paracommando’s het geval was. Ik heb geschoten met Vigneron en Fal en die wapens zijn nu echte antiek geworden. Ik ken de moderne wapens helemaal niet meer. Het feit dat ik twee nieuwe knieprotheses en een heupprothese heb, heb ik trouwens ook verzwegen in mijn brief. Ik heb meer dan 500 sprongen uit een vliegtuig gedaan, maar ook dat zou nu niet meer lukken. Ik zou nog wel van een barkruk durven springen, maar alleen omdat ik me kan vasthouden aan de toog.” (lacht)

“Toch ben ik overtuigd dat ik die mensen kan helpen. Ik heb namelijk ook een opleiding gevechtsambulancier gevolgd en als men mij als ambulancier kan gebruiken, ben ik zeker bereid om gewonden op het slagveld te verzorgen en naar een ziekenhuis te brengen. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen van de ambassadeur en eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat ik iets van hem zal horen.”