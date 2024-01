Jelle Lecluse is de Krak van Vleteren: “Ik sta voor iedereen klaar en ben er overal graag bij”

Jelle Lecluse uit Woesten werd verkozen tot Krak van Vleteren en daar is hij supertrots op. Overal waar er maar ‘iets’ te beleven valt in Vleteren zie je Jelle. Meestal als ‘de helpende hand’. Maar ook langs de binnenwegels van Woesten kom je hem tegen als Mooimaker, samen met zijn gezin.

Jelle Lecluse Privé Jelle werd geboren op 6 februari 1990 en groeide op in Merkem. Hij woont samen met Nydia Maerten in de Vlasbloemstraat in Woesten en is papa van Lander (9), Elisa (7) en Luiz (5). Loopbaan Na zijn studies aan het VTI in Ieper, richting elektriciteit startte hij zijn loopbaan bij de firma Elektriek in Esen. Sinds een kleine 10 jaar is hij zelfstandig elektricien. Vrije tijd Jelle is lid van het feestcomité van Woesten, wielerclub ‘De Lustige Trappers’ van Vleteren, ‘De Pollepeltrappers’ van Reninge, mountainbikeclub ‘Roestn’, afgevaardigde van de reserven en U10 van JV Lo-Reninge, organisator van dartstornooien en fuiven.

“In 2023 heb ik samen met mijn gezin en deels ook met het feestcomité bijna 30 zakken zwerfvuil geruimd. Vooral hier in de nabije omgeving zijn veel blikken te vinden van Carapils. Nadat we opgeruimd hebben, is het enkele dagen later weeral prijs. We zouden de dader graag eens op heterdaad betrappen. Onlangs ruimden we de parking van het ‘Wuppebos’ op. Dat lig wat afgelegen en niet te zien vanaf de straat en de mensen dumpen er echt van alles. Zetels, autobanden, volle vuilzakken…, niet te doen”, zucht Jelle. “Als Mooimaker vind ik dit een meerwaarde om dit samen met mijn gezin te doen, zodat mijn kinderen zien dat dit echt niet oké is en ze beseffen dit wel.”

Vriendengroep

“Het feestcomité waar ik al enkele jaren lid van ben, is uitgegroeid tot een hechte vriendengroep. Wij vinden het fijn om ons samen in te zetten voor de gemeente en organiseren dan maar al te graag de kermis, de kerstmarkt, een zomerbar, de rommelmarkt en zoveel meer”, zegt Jelle, die vanaf mei zijn koersfiets vanonder het stof haalt. “De zondagvoormiddag rij ik mee met ‘De Lustige Trappers’. Na de rit praten we nog wat bij op het terras bij Roosje op de markt van Oostvleteren. De woensdagavond trek ik naar Reninge om mee te fietsen met ‘De Pollepeltrappers’. Ik heb er de ludieke prijs gewonnen van de ‘superstrijdlust’”, lacht Jelle.

Zijn twee zoontjes voetballen bij JV Lo-Reninge en ook daar is Jelle actief. Hij is er afgevaardigde van de reserven en de U10. “Momenteel draaien we mee aan de kop van het klassement en het zou de max zijn om eens kampioen te kunnen spelen. Zelf heb ik ook altijd gevoetbald, maar door blessures heb ik dit moeten stopzetten. In 2023 heb ik in avondschool een opleiding EHBO gevolgd. Dit was best pittig. Tweemaal per week een avond weg, gecombineerd met mijn zelfstandige job en al mijn andere bezigheden. Maar ik heb mijn brevet gehaald en ik hoop dat ik dit nooit nodig zal hebben. Maar mocht er zich in mijn gezin of in mijn naaste omgeving iets voordoen dan kan ik nu hulp bieden. Dat geeft me een goed en veilig gevoel”, zucht Jelle.

“Samen met een 20-tal vrienden komen we één keer in de maand samen voor een avondje darts. Dit kwam tot stand na de coronacrisis. We houden onderling een competitie, houden de stand bij en iedere maand krijgt de winnaar een wisselbeker.”

Jaarlijkse fuif

Bezige bij Jelle organiseert ook wel graag eens een fuif. The Concept is een groepje met drie vrienden die jaarlijks een party uit de grond stampen. Volgend evenement is gepland op 30 april in de Sceure.

Zijn kinderen lopen school bij VBS De Ark in Woesten, waar zijn vrouw dan op haar beurt actief lid is van het oudercomité. “Ze weten dat ze altijd mogen roepen om te helpen als seingever, bij het klaarzetten van de zaal, achter de toog…om het even wat. Ik sta voor iedereen klaar en ik ben er overal graag bij”, knipoogt Jelle.