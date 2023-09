Jelle is de nieuwe hoofdleider van Chiro Pimpernel: “Chiro heeft mij al herinneringen voor het leven gegeven”

Na twee jaar hoofdleidster bij Chiro Pimpernel neemt Marthe Devos afscheid. Ze geeft de fakkel door aan Jelle Vermeulen. Op zondag 24 september staat de startdag van Chiro Pimpernel op de agenda.

Jelle Vermeulen neemt de taak van hoofdleider over van Marthe Devos binnen Chiro Pimpernel. Ze was er twee jaar lang hoofdleiding. “Bedankt voor je fantastische inzet als hoofdleiding de afgelopen twee jaar”, klinkt het bij Chiro Pimpernel. Via vrienden en vriendinnen in de lagere school is Jelle Vermeulen (22) bij Chiro Pimpernel terechtgekomen.

“Op de startdag eens gaan proberen en dan bleef ik maar teruggaan naar de Chiro. Van speelclub (4de leerjaar) tot mijn laatste jaar aspi (6de middelbaar) zat ik als lid in de Chiro. Nu ben ik al zesde jaar leiding, waarvan ik al vier jaar de financiële kant van de Chiro heb gedaan”, legt Jelle Vermeulen uit. Hij woont langs de Pypegale in Reninge en is opvoeder in de Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg De Steiger in Koksijde. “De Chiro betekent heel veel voor mij. Het heeft mij de herinneringen voor het leven gegeven, maar ook heeft de Chiro mij veel ervaring en vrienden gegeven.”

Aanspreekpunt

“Van mijn rol als hoofdleiding verwacht ik voornamelijk de leiding wat leiden in hun Chirocarrière. Hen ook de nieuwe zaken aanleren en hen wat bijleren over het leiding zijn. Anderzijds zal ik ook een aanspreekpunt zijn voor de ouders, kinderen en sympathisanten. Ik hoop de nieuwe generatie leiding de nodige informatie en sturing te bieden. Zo kunnen zij ook verder groeien in hun leiding geven of zijn.

Chiro Pimpernel telt momenteel 238 leden, 31 leiding en vijf volwassen begeleiders. “Op zondag 24 september is onze startdag. Hiervoor is iedereen van het eerste leerjaar tot en met het vijfde middelbaar welkom. Na afloop van de eerste twee Chiro’s op 24 september en 1 oktober kan op de parking achter de kerk ingeschreven worden voor de rest van het werkjaar.” De activiteiten zijn telkens van 14 tot 17 uur, maar de startdag is uitzonderlijk van 13.30 tot 17 uur.

“In ons Chirowerkjaar hebben we natuurlijk onze jaarlijkse fuif Bar Canard, dit jaar gaat die door op 2 maart 2024. Daarnaast hebben we ook nog onze verschillende eetfestijnen. De spaghettiavond, ontbijtjes en ribbetjesfestijn. Hiervoor zijn de betrokken leiding volop mee bezig om een datum vast te leggen hiervoor.”