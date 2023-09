Jelle Demilde schrijft herkenbaar theaterstuk over dementie

Naar aanleiding van De Week van de Dementie pakte het woonzorgcentrum Klaverveld uit met een eigen geschreven stuk rond dementie. “Met ‘DeMensZien bij dementie’ willen we het onderwerp bespreekbaar maken.” Door de grote interesse zijn er eind november nog drie extra voorstellingen.

Naar aanleiding van De Week van de Dementie pakte het woonzorgcentrum Klaverveld uit met een eigen geschreven stuk rond dementie. De voorstelling was van de hand van Jelle Demilde, maatschappelijk werker in het Klaverveld en medewerker van het Infopunt Dementie Groot-Zedelgem. “Ik heb de voorstelling, getiteld DeMensZien bij dementie, op enkele uren tijd geschreven. Ik had nochtans geen ervaring. Maar ik ben aan de slag gegaan met de vele verhalen die ik hier in het woonzorgcentrum heb opgepikt. Zeker na de escape room rond dementie die we hier enkele maanden geleden organiseerden. We mochten toen 200 mensen verwelkomen, vaak met een eigen verhaal.”

Jelle liet het stuk lezen door Chris Vynckier van het Infopunt Dementie. “Ze mocht zeggen wat ze ervan vond, ook als het echt slecht was. Maar Chris was positief, ik heb achteraf nog zo’n vijf procent van de tekst herwerkt.”

Hoopvol stuk

Jelle ging op zoek naar acteurs die met hem het stuk konden spelen. Hij vond zijn medespelers in Véronique Lievens en Hanne Geldof. “Het stuk gaat over een jong koppel, Eva en Jordy, dat beslist om Eva’s oma Carine in huis te nemen. Carine heeft altijd voor Eva’s mama Elsje gezorgd toen zij ziek was en nu oma Carine dement aan het worden is, is het aan Eva om voor haar te zorgen. Zo heeft ze het ook beloofd aan haar overleden mama. Het schuldgevoel is iets wat duidelijk aan bod komt in ons stuk, omdat we merken dat heel veel mensen daar last van hebben als ze hun ouder met dementie naar een woonzorgcentrum brengen omdat het thuis niet meer gaat. Ook het dementieproces zelf komt aan bod.”

“Uiteindelijk is het een hoopvol stuk, met een lach en een traan. Letterlijk, want wel 70 procent van het publiek heeft een traantje gelaten, net door de herkenbare situaties. We kregen reacties als ‘ik heb mijn eigen moeder gezien op dat podium’. We wilden dementie bespreekbaar maken en zijn blij dat we in die opzet geslaagd zijn.”

Nieuwe data

Twee voorstellingen werden er drie. Drie werden er vier. “Uiteindelijk speelden we vorige week vier keer onze voorstelling voor een uitverkochte zaal. Zowel thuiswonende personen met dementie, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, geïnteresseerden als andere organisaties kwamen langs, waardoor we al meer dan 160 mensen mochten ontvangen”, zegt Jelle.

“We merken dat er nog een erg grote interesse is – momenteel is er al een wachtlijst van 60 geïnteresseerden – waardoor we ook nog drie voorstellingen organiseren op 27, 28 en 29 november.”

Info: infopuntdementie@zwz.be.