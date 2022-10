Jelle Callens overhandigt zakboekje ‘Autismevriendelijkheid’ aan burgemeester Ruth Vandenberghe

Met de lancering van een vernieuwd zakboekje ‘Autismevriendelijkheid’ wil Kortrijkzaan Jelle Callens (33), ambassadeur van @sterkmakers in autisme, verenigingen en organisaties helpen om te streven naar een beter begrip van autisme. Ook Kortrijk voelt de nood en wil meer werk maken om de doelgroep beter te bereiken/begrijpen.

“We maken er nu al werk van bij onze communicatiediensten”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Mensen met autisme reageren anders dan andere burgers. Wij denken stap voor stap bij iets na, waar andere mensen dat niet moeten doen. Wij doen dat wel. Het is geen cliché maar zeer herkenbaar dat wij bij sommige dingen een andere interpretatie hebben en dus soms verkeerd begrijpen, wat soms verwarrend is. Het gaat vaak over kleine dingen die voor anderen logisch lijken maar voor ons niet”, aldus Jelle. “In het boekje staan duidelijke tips hoe men dat kan tegengaan. Allemaal kleine tips die wel een wereld van verschil maken.” Daarom wordt het boekje verdeeld naar overheidsdiensten of bibliotheken. Die tips kan iedereen toepassen om autismevriendelijk te worden.

Om het label ‘Autismevriendelijke stad te behalen – wat de burgemeester erg graag wil – biedt Marie Glorieux van de Vlaamse Vereniging Autisme steun. “Het ‘verkeerd begrijpen’ is inderdaad zeer herkenbaar, en soms ligt het maar aan kleine dingen. Het kan bijvoorbeeld zoals gzegd beginnen met brieven aan te passen zodat niets verwarrend kan overkomen.” Zo werkt de Vlaamse Vereniging Autisme met een toolbox om correcte mondelinge en schriftelijk communicatie te voeren. “De adviesraad voor mensen met een beperking richt zich vaak tot mensen met een fysieke beperking. Ook die werking moeten we uitbreiden”, vult schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit) aan.