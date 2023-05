Jeanne Panne leeft voort in hedendaagse ‘heks’ Isabelle

Wie denkt dat Jeanne Panne de Nieuwpoortse vrouw die in de 17de eeuw onterecht beschuldigd werd van hekserij en op de brandstapel eindigde volledig verdwenen is, heeft het mis. Jeanne Panne is springlevend en leeft voort in de moderne ‘heks’ Isabelle Monteny, het gezicht achter biokapsalon Attisch in hartje Nieuwpoort. Isabelle houdt zich bezig met de helende werking van kruiden, planten, oliën en energetische kristallen.

Jaren geleden zorgde de stad voor eerherstel voor Jeanne Panne en 16 andere lotgenoten. Intussen leven de herinneringen aan Jeanne nog steeds verder. Denk maar aan de heksenstoet, de bekende strip van Suske & Wiske en nu ook kruidenliefhebster Isabelle.

Natuurlijke magie

Want Isabelle roert maar al te graag in haar figuurlijke heksenketel. Je zou haar zo’n beetje de reïncarnatie van Johanna Dedeyster, Jeannes oorspronkelijke naam, kunnen noemen. Net zoals Johanna vroeger, gebruikt ze haar kennis van de natuur om anderen te helpen. Per probleem gaat Isabelle op zoek naar de juiste samenstelling van kruiden, planten en oliën. Hierbij focust ze zich als kapster vooral op haar- en huidklachten. Mensen komen dan ook speciaal voor haar natuurlijke aanpak naar het salon, dat dit jaar zijn dertigjarige bestaan mag vieren. Noem Isabelle gerust een hedendaagse heks. Maar het is meer dan dat. “Het is mijn missie om de mens én de planeet letterlijk schoner te maken. In mijn kapsalon sluit ik chemische stoffen volledig uit. Ik gebruik enkel de magie van de natuur. Rozemarijn, heermoes, brandnetel, laurier, berkenblad en andere kruiden. Je mag de krachten van kruiden en planten niet onderschatten. Zo is brandnetel een wonderkruid om haaruitval te bestrijden en is berkenblad een zaligheid voor wie last heeft van schilfers.”

Kruidenmengeling

Isabelle, de voormalige winnares van De Groene Pluim, volgde ontelbare gespecialiseerde opleidingen in binnen- en buitenland. Om haar klanten nog beter te kunnen helpen, brengt ze nu zelfs een unieke kruidenmengeling het kruidenhydrolaat op de markt. Geen onverklaarbare toverij, wél een combinatie van voedzame kruiden. “Het hydrolaat is speciaal gemaakt voor mensen met hoofdhuidaandoeningen. Schilfers, haaruitval, eczeem, allergieën… dagelijks krijgen we mensen met deze klachten over de vloer”, zegt Isabelle. Het product draagt de labels Ecogarantie en Slow Cosmétique: een bewijs van het ecologische karakter. (PG)