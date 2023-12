Jean ziet het levenslicht op kerstavond: “Hij wou niet meer wachten”

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper werd op kerstavond Jean geboren, het zoontje van Pieterjan Vinckier (38) en Jolien Carton (32) uit Roeselare. “Ik had gehoopt op kerstdag te bevallen, maar Jean wou niet meer wachten”, aldus Jolien.

Jolien en Pieterjan wonen in Roeselare, maar omdat een nicht van Jolien in het ziekenhuis werkt, wilde het koppel bevallen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. “We wisten uiteraard dat ons kindje zou geboren worden rond deze periode, maar het kon ook nog na nieuwjaar zijn geweest”, zegt Jolien. “Toen zaterdag echter mijn water brak, wisten we hoe laat het was. Ik had de bevalling nog graag over middernacht getild, maar Jean wou niet meer wachten. Eigenlijk hadden we wel al een beetje een voorgevoel, want we hebben kerstavond een dag vroeger gevierd.”

Jean woog bij de geboorte 3,4 kg en was 48 cm groot. In het Jan Yperman Ziekenhuis vonden op 24 december nog twee andere bevallingen plaats, maar dan eerder op de dag.