Jean Roose en Mariette Decroix vieren albasten jubileum: “De Kattenstoet heeft ons samengebracht”

Jean Roose en Mariette Decroix, die net nog geen volle week in woonzorgcentrum Huize Zonnelied wonen, zijn 75 jaar getrouwd. Zij stapten op 20 november 1948 in het huwelijksbootje in Ieper en werden daarvoor feestelijk gehuldigd en in de bloemetjes gezet door schepen Ives Goudeseune en ontvingen een aandenken van het koninklijk paleis.

Jean Roose werd geboren in Frankrijk, in Fontenay Le Comte nabij Niors, op 28 december 1927. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren mijn grootouders en ouders naar Frankrijk gevlucht nabij Angers. In de jaren twintig kwamen zij terug”, aldus Jean. “Mijn vader was zelfstandig fietsenmaker. Hij kreeg een job als meestergast in een Frans bedrijf waar fietsen gemaakt en gemonteerd werden. Omdat het in onze streek niet zo goed was tijdens de volle heropbouw van de stad verhuisde mijn familie in 1927 opnieuw naar Frankrijk.”

“We reisden door heel Europa en trokken 36 keer naar Lourdes”

“In 1928 moest mijn moeder met haar drie kinderen Frankrijk verlaten. Mijn vader bleef er alleen achter en overleed in 1930. Wij waren teruggekeerd naar Ieper en mijn moeder moest haar plan trekken met haar gezin en kinderen. Wij moesten vroeg gaan werken en op eigen benen staan. Toen ik tien jaar was, ging ik al werken. Ik mocht bij fietsenhandel Seys in de Lombaardstraat aan de slag omdat ik iets van fietsen kende”, vertelt Jean zijn levensverhaal.

Vroeg getrouwd

Ook bij Mariette was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zij werd geboren in Wervik op 12 juni 1928. “Mijn moeder overleed al vroeg, in 1929, en ik werd opgenomen in het gezin van moeders oudste broer in Ieper”, legt Mariette uit. “Ik hielp mee in de zaak die feesttenten opzette. Dat was in de Rijselstraat waar later cinema Majestic kwam. Hier bouwden ze ook de Mortierorgels. Ook Jean kwam er een handje toesteken maar we leerden elkaar kennen tijdens de Kattenstoet en zijn vroeg getrouwd. Ik was amper 20 jaar en Jean 21.”

Jean had een gevarieerde en boeiende beroepsloopbaan. “In 1942 kwam ik bij Picanol terecht maar door de oorlog werd ik er ontslagen en moest een andere job zoeken”, vervolgt Jean. “In 1944 nam ik dienst in het Belgisch leger als vrijwilliger. Zo kwam ik zes maanden in Ierland terecht. Ik zag het leger na een tijdje ook niet echt meer zitten en zocht een nieuwe uitdaging. In 1946 begon ik voor de tweede keer bij Picanol en werkte in de gieterij. Toen ik opgeroepen werd voor een kampperiode bij het leger lag mijn ontslagbrief bij mijn terugkeer klaar. Ik ben dan gaan werken bij de Commonwealth War Graves Commission. Ik bleef er tot 1962, toen kreeg ik opnieuw de kans bij Picanol. Ik bleef er tot aan mijn brugpensioen in 1983.”

Klaroenblazer

“Intussen speelde ik ook negen jaar bij de klaroenblazers van de Last Post onder de Menenpoort en was 40 jaar vrijwilliger bij de Ieperse brandweer”, gaat Jean voort.

Het koppel ging vaak op reis in heel Europa en trok 36 keer naar Lourdes. Nu genieten Jean en Mariette van elke dag die komt. Zij woonden 21 jaar in een appartement in de Plumerlaan maar gezien de leeftijd en de mankementjes zijn ze nu verhuisd naar wzc Zonnelied, waar ze nu rustig kunnen genieten.

“De uitstappen en talrijke reizen met de autocar zijn voorbij, we hebben onze tijd gehad, nu kunnen we nog enkel veel nagenieten bij de vele fotoalbums”, vertelt Mariette.

Familie

Jean en Mariette kregen twee dochters en een zoon. Dochter Annie (68) is getrouwd met Marc Careye, zoon Marnick (61) is ongehuwd en dochter Carine (59) is getrouwd met Peter Maekelberg. De jubilarissen hebben voorts drie kleinkinderen: Sylvie, Valérie en Thibault. Er zijn ondertussen drie achterkleinkinderen en een tweeling die wordt verwacht in het nieuwe jaar. Bij kleindochter Sylvie is er de tweeling Runne en Robbe, bij Valérie de kleine Otis en bij Thibault wordt de meisjestweeling verwacht in februari.