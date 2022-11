Jean-Pierre Tytgat stelt ook dit jaar kersthuisje open in Olsene: “Ik maak me geen zorgen over de energiefactuur”

De lichtjes van Jempi’s kersthuisje in de Heirweg in Olsene zullen ook dit jaar weer branden. Jean-Pierre Tytgat (67) is het hele jaar bezig om telkens weer meer lichtjes en kersttaferelen in zijn tuin te plaatsen en daar zullen de exploderende energieprijzen geen verandering in brengen. “Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoeveel we zullen moeten opleggen. Ik gok dat de factuur wel zal verdubbelen”, aldus Jean-Pierre.

Dit jaar zal het al de 26ste keer zijn dat Jean-Pierre Tytgat – Jempi voor de vrienden – zijn kersthuisje openstelt voor het publiek. Op vrijdag 25 november om 16 uur gaan de lichtjes officieel aan. Dat zijn er dit jaar meer dan 200.000, opnieuw 10.000 meer dan vorig jaar. Zo groeit Jempi’s kersthuisje elk jaar een beetje bij. Het begon ooit met kleine kerstfeestjes in Jean-Pierres rijkelijk versierde huis en mondde uit in een grote feesttent en een heus kerstdorp in de tuin. Het hele jaar door knutselt Jean-Pierre aan de nieuwigheden voor de volgende kerstperiode. “Dit jaar heb ik onder andere enkele grote paddenstoelen gemaakt uit isomo, het interieur van de draaimolen veranderd en de top van de Eiffeltoren vervangen door een windmolen”, somt Jean-Pierre op. “De wieken draaien met een motortje en de hele molen kan meedraaien met de wind. Ik denk dat ik toch weer voor zo’n 20.000 euro aan investeringen gedaan heb. Het werk doe ik allemaal zelf. Tijdens mijn beroepsleven was ik onderhoudstechnicus voor pretparken, daarvoor moest ik werkelijk álles kunnen: lassen, hydraulica, elektronica, programmeren… Ik betaal dus zo goed als enkel de bouwmaterialen.”

Dit is mijn levenswerk, stoppen is geen optie

De grote kost die daar dit jaar bij komt kijken, zal uiteraard de energiefactuur zijn. “Ledlampjes verbruiken niet zoveel maar het zijn er natuurlijk wel meer dan 200.000”, gaat Jean-Pierre voort. “Ik maak me niet al te veel zorgen over de energiefactuur, we moeten ze toch betalen. Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoeveel we zullen moeten opleggen. Ik gok dat de factuur wel zal verdubbelen. Om die reden zijn enkele andere kersthuisjes er dit jaar mee gestopt maar dat was voor mij geen optie. Dit is mijn levenswerk en ik ben er al een heel jaar mee bezig. Het verschil tussen mijn kersthuisje en andere, is dat ik een grote feesttent heb waar elke dag volk zit. Met de inkomsten uit drank en snacks kon ik andere jaren net uit de kosten komen. Mensen komen zelfs van uit het buitenland tot hier om te komen kijken. Er komen ook veel vrienden en buren, soms zit hier tot twee of drie uur ’s nachts volk.”

Besparen

“De enige besparingsmaatregel die ik wel doorvoer is dat de lichtjes nu maar tot 12 uur zullen branden. Anders deed ik die maar uit als de laatste vertrokken was maar eigenlijk was dat niet nodig, tegen dat uur zit iedereen toch binnen in de tent. Ik zal ook de drankprijzen iets optrekken: een pintje kost nu 2 euro in plaats van 1,80 euro. Al is dat vooral omdat de bierprijs gestegen is, mijn energiefactuur zal ik er niet mee betalen.”

“Ik kijk er wel al enorm naar uit om weer open te doen. Ik hou enorm van het knutselen doorheen het jaar en meng me graag onder de bezoekers.”