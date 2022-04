Jean-Pierre Roobrouck al dertig jaar bezieler Umubano: “Trots op bouw van scholen in Ngarama en Kisaro”

Precies dertig jaar geleden werd Vichtenaar Jean-Pierre Roobrouck gevraagd om het voorzitterschap op te nemen van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw. “Sinds 1990 was ik terug uit Rwanda waar ik negentien jaar als coöperant had gewerkt in het onderwijs”, vertelt Jean-Pierre Roobrouck. “Ook stond ik eind de jaren zeventig mee aan de wieg van een gezondheidscentrum in Butaro in het noorden van Rwanda. Met onze vzw kunnen we ondertussen terugblikken op heel wat gerealiseerde projecten vooral op het gebied van landbouw en onderwijsinfrastructuur.”

De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw ging effectief van start op 19 februari 1987 met wijlen Willy Decavele uit Gullegem en Willy Verhelst uit Gent als stichters van het eerste uur. Wijlen Robert Cornelis was de eerste secretaris en Georges Denoulet en André Vanstaen waren de bestuursleden.

Umubano kreeg onder meer de financiële steun van stad Kortrijk en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. “In verschillende projecten krijgen we momenteel nog steeds middelen van beide provincies en ook blijvende steun van stad Waregem dat een stedenband heeft met Gatsibo in Rwanda. Een voorbeeld van een geslaagd landbouwproject is de installatie van een automatisch irrigatiesysteem in de boerderij voor agro-ecologie in Gisaya”, vermeldt Jean-Pierre.

Bijdrage Anzegem

“En op het vlak van onderwijs zijn we onder meer trots op de bouw van de kleuterschool in Ngarama en de secundaire scholen in Kisaro.” De provincie West-Vlaanderen financierde deze scholen gedeeltelijk en ook de gemeente Anzegem leverde haar bijdrage voor de afwerking van zes klassen voor de ‘Group Scolaire de Murama’. De afdeling Beroepsopleiding voor jongeren van het CPPA Kisaro kon met een subsidie van duizend euro de vloerafwerking, schilderwerken en muurborden uitvoeren en een subsidie van 965 euro werd gebruikt om lessenaars te leveren aan de secundaire school in Rubona.

Van regenwater tot drinkwater

Momenteel is een project aan de gang met betrekking tot waterzuivering van regenwater tot drinkwater. “Dit betreft een samenwerking tussen Bosaq, De Watergroep, Howest en de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw met de steun van de Vlaamse overheid”, schetst Vichtenaar Jean-Pierre. “De rol die weggelegd is voor Howest is om stagiaires buurtbewoners te sensibiliseren rond hygiëne en sanitatie.”

Oesterzwammen

Op de Algemene Vergadering in maart 2022 was mevrouw Zilipa Nyirabyago van de bevriende organisatie Solidev uitgenodigd om haar kweekproject van oesterzwammen in Kigufi uit de doeken te doen. “In de toekomst willen we dit project steunen omdat het zeer duurzaam is”, stelt de voorzitter. “De oesterzwammen worden gekweekt op de pulp van koffie en op die manier kan de afval van de koffiekweek nuttig worden gebruikt wat onze planeet ten goede komt.” (GV)