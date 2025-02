Jean-Pierre Monseré nu ook in keramiek: “Zo steunt Jempi jonge lichting wielrenners”

De Koninklijke Gilde der Erepoorters stelt een nieuwe keramieken reus voor. De kleien versie van Jempi Monseré is ontworpen door Clay-Obscuur en wordt op 150 exemplaren te koop aangeboden. “Met de opbrengst steunen we een nieuw initiatief, de nieuwelingenwedstrijd U17, die in aanloop naar de Grote Prijs Monseré wordt gereden.”

In 2021 werd Reus Jempi door vzw Reusselaere boven de doopvont gehouden. De Koninklijke Gilde der Erepoorters maakte in de loop der jaren keramieken versies van de Roeselaarse reuzenfamilie en de beeldjes werden heuse collectorsitems. Reus Rolarius was de eerste reus die in 1972 in klei werd uitgewerkt. Nadien volgden nog Carlotta Vulgo, Roobaert, Batavia, Langemarkske, Koba van ’t Fort, Cyper, Zonne en Mane, Mamamillia, Joos Coorde, Babille, Peten van de Ruiter, Kalke, Marie-Lin, Lisa en Romaan.

“En nu is er dus Jempi”, vertelt een trotse hoofdman van de Erepoorters, Eddy Brouckaert. “Het is ons achttiende beeldje en we zijn er bijzonder blij mee al heeft het wat voeten in de aarde gehad om het realiseren. Gelukkig vonden we te elfder ure Nele Samyn uit Koolskamp bereid om Jempi voor ons in klei uit te boetseren.”

Nele Samyn presenteert zich als Clay Obscuur. “Ik was meteen bereid om hier aan mee te werken. Mijn familie woonde in de buurt van Jean-Pierre Monseré. Mijn vader was in de wolken dat ik dit zou gaan doen. Het is een serieuze opdracht want ik zal 150 exemplaren maken aan een gemiddelde van twee per dag.”

U17

De Erepoorters zullen de opbrengst van de verkoop naar goede gewoonte besteden aan het goede doel. “De helft van de winst gaat naar vzw Reusselaere die met dat geld Reus Jempi zal onderhouden. De andere helft schenken we aan een nieuwe initiatief van De Mandelzonen die naast de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré voortaan ook een nieuwelingenkoers organiseren voor de U17”, aldus nog hoofdman Eddy Brouckaert.

“Het is belangrijk dat de jonge lichting wielrenners weet wie hun grote Roeselaarse voorbeeld was”, besluit Stijn De Zaeytijd van De Mandelzonen. De G.P. Monseré en de nieuwe U17-wedstrijd wordt gereden op zondag 9 maart.