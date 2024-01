Jean-Pierre Deraeve is de Krak van Staden: “Net als mijn moeder moet ik volk rond mij hebben”

Kersvers Krak Jean-Pierre Deraeve engageert zich al ruim 35 jaar in tal van verenigingen. De voormalige leerkracht, catechist en schooldirecteur is een heel sociaal beestje. De lijst van verenigingen en goede doelen waar Jean-Pierre zich voor engageert is lang en begon bij voetbalclub SK Staden waarvan hij net als zijn vader zaliger voorzitter is.

“Mijn engagement bij SK Staden begon in 1988”, herinnert Jean-Pierre zich. “Mijn zonen voetbalden er. Toen een jeugdscheidsrechter afhaakte nam ik zijn plaats in.” Gaandeweg engageerde Krak Jean-Pierre zich meer in de vereniging. “Toen ik door familiale omstandigheden mijn abonnement bij Club Brugge niet meer kon gebruiken, ben ik mij meer en meer gaan engageren bij onze lokale voetbalclub”, legt hij uit. “Ik werd secretaris van het jeugdbestuur en nam er later ook het secretariaat van het ‘gewoon’ bestuur bij. Toen voorzitter Brecht Seys wegens drukte op alle vlakken het voorzitterschap vacant stelde, kreeg ik de vraag om over te nemen. Ik ben ondertussen aan mijn tweede seizoen als voorzitter bezig en ben daarnaast ook nog voltijds secretaris en gerechtigd correspondent, al kan ik nu wel op de welgekomen steun van een hulpsecretaris rekenen. Met het voorzitterschap treed ik in de voetsporen van mijn vader Pierre die hier ook voorzitter en bestuurslid was.”

NEOS

Jean-Pierre is niet alleen actief bij SK Staden. Ook andere verenigingen en initiatieven kunnen op zijn hulp en inzet rekenen. “Mijn moeder had een winkel en was een heel sociale vrouw die volk rond zich nodig had”, vertelt hij. “Ik ben net als mijn moeder. Daarnaast heb ik op veel vragen weinig ‘nee’ durven te zeggen. Ik was ook betrokken bij de oprichting van NEOS Groot-Staden waarvan ik sedert september vorig jaar voorzitter ben. Ik raakte bij de oprichting van NEOS betrokken toen ik naar de sportfunctionaris van de gemeente trok. De sportdienst bevond zich toen nog in Het SWOK. De initiatiefnemers rond NEOS zaten in Het SWOK en zagen me passeren richting sportfunctionaris. Ze hebben toen aan mijn mouw getrokken.”

Sinterklaas

Daarnaast was Jean-Pierre ook een kwarteeuw – weliswaar niet ononderbroken – lid van de sportraad en brengt hij elke dinsdagochtend anderstalige kinderen op vrijwillige basis de knepen van het Nederlands bij. “Op een bepaald moment werd alles me echter te veel”, aldus Jean-Pierre. “Ik stapte toen naar een psycholoog die me vertelde dat ik maar twee van de drie stukken taart mocht verorberen. Die drie stukken waarop hij doelde waren SK Staden, NEOS en de sportraad. Omdat er op dat moment heel wat jonge mensen bij de sportraad aansloten heb ik toen beslist om er uit te stappen.”

Dat belet Jean-Pierre evenwel niet om kleinere engagementen op zich te nemen. “Zo breng ik elke dinsdagnamiddag voedseloverschotten van een warenhuis naar Welzijnsschakel ’t Vlammeke in Westrozebeke”, legt de Krak uit. “Ik was vroeger ook hulpsint op school en ben dat sinds dit jaar ook bij de jaarlijkse intrede van Sinterklaas in Westrozebeke. Me engageren is sterker dan mezelf.”

Jean-Pierre Deraeve Privé Jean-Pierre Deraeve werd geboren in Roeselare op 10 februari 1952. Hij vormt met Christine Dermaut een nieuw samengesteld gezin en heeft drie zonen. Jean-Pierre en Christine hebben samen acht kleinkinderen. Loopbaan Jean-Pierre is regent Nederlands-geschiedenis-godsdienst. Hij was achtereenvolgens taakleraar, godsdienstleraar aan de Gemeentescholen in Staden en Oostnieuwkerke en eindigde zijn loopbaan als directeur van de Gemeenteschool Oostnieuwkerke. Vrije tijd Hij maakt graag eten voor zijn echtgenote en de kleinkinderen. Voorts volgt hij ook Club Brugge op tv.