Jean-Paul en Niels vormen travestieduo Les Fleurs d’Alost

Torhoutenaar Niels Vanhoutte en Gentenaar Jean-Paul Mortier zijn al sinds 2016 een koppel. Ze wonen in Aalst en vormen in hun vrije tijd het travestieduo Les Fleurs d’Alost. Op zaterdag 10 juni serveren ze voor de zevende keer in Koekelare hun jaarlijkse dinerspektakel. De aanwezigen genieten van een verzorgde barbecue en een kleurrijke travestieshow.

Je zal Jean-Paul en Niels, die in 2019 getrouwd zijn, niet als vrouw verkleed op straat tegen het lijf lopen. Ze doen enkel travestie ‘voor de show’: om op treden. En dat loopt lekker. Twee keer per weekend als Les Fleurs d’Alost het publiek plezieren, is zeker geen uitzondering. Sinds kort gaan ze voor hun shows geregeld met z’n drieën op pad: dan maakt ook hun dragdochter Lolita Lareen deel uit van het gezelschap.

Twee uur schminken

In het dagelijks leven werkt Jean-Paul als bediende in de klantendienst van pakjesbezorger GLS. Niels poetst in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het koppel komt vrij veel naar Torhout, waar de ouders van Niels in het verste deel van de Bruggestraat wonen. “Veruit de meeste van onze optredens hebben in West-Vlaanderen plaats en dan is het handig dat we Torhout als uitvalsbasis hebben”, zegt Niels. “Soms, als de organisatoren maar één travestiet engageren, treden Jean-Paul en ik ook elk in ons eentje op. Hij doet dat onder de naam Dita Lareen en ik als Lynsi Layla. Maar het liefst komen we als duo Les Fleurs d’Alost op het podium, of met Lolita erbij als trio.”

Vroeger namen Niels en Jean-Paul al eens aan travestiewedstrijden deel, maar daar zijn ze vanaf gestapt. “We hebben het al druk genoeg met onze optredens”, zeggen ze. “Plus: bij een wedstrijd komt er heel wat kijken en dat kost een aardige duit. Eigen shows zijn veel leuker. Je krijgt erkenning vanwege het publiek en het applaus doet oprecht deugd. Eenmaal volledig kleurrijk uitgedost, voelen we ons in ons sas.” Jean-Paul en Niels gaan niet over één nacht ijs om zich te grimeren en aan te kleden. “Dat duurt al snel twee uur”, aldus Jean-Paul. “En bij mij soms drie uur, omdat ik tussendoor te veel babbel (lacht). We gebruiken professionele theatermake-up en besteden aandacht aan de kleinste details. We moeten er piekfijn in orde uitzien.”

Dinerspektakel in Koekelare

Het dinerspektakel van zaterdag 10 juni in Koekelare heeft in zaal De Balluchon in de Moerestraat plaats. De deuren gaan vanaf 17 uur open. Het diner start om 18.30 uur en bestaat uit een aperitief, barbecue à volonté en een dessert. De travestieshow is om 21 uur voorzien en duurt twee keer ongeveer een uur. Naast Les Fleurs d’Aloste en hun dragdochter Lolita Lareen treden nog twee gasttravestieten op: Tyra Crystal en Floere Foefkes. De toegangsprijs voor het eten plus het optreden bedraagt 40 euro.

“Het is ons niet om de grote winsten te doen”, aldus Jean-Paul. “We willen de aanwezigen op de eerste plaats een gezellige avond aanbieden en ons ook zelf goed amuseren. Met Les Fleurs d’Alost zorgen we voor vrolijkheid, pracht en praal.”

Info en tickets: info@lesfleursdalost.be, 0485 61 73 97. Reservatie noodzakelijk.