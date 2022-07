Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC, opent BK schaken in Brugge

De Koninklijke Brugse Schaakkring organiseert van 11 tot 19 augustus in Brugge het internationaal schaaktornooi ‘Brugse Meesters’ en het Belgisch kampioenschap schaken.

Voor de achtste editie van ‘De Brugse Meesters’ worden er circa 250 deelnemers verwacht uit 18 verschillende landen, waaronder: Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Denemarken tot zelfs Litouwen, USA, Indië en Oekraïne. Ongeveer de helft van de deelnemers zijn buitenlanders.

Het Belgisch kampioenschap wordt voor het derde jaar op rij in Brugge georganiseerd. Het betreft een gesloten tornooi, vanaf 11 augustus, met de tien beste schakers van België. Er wordt gespeeld over negen ronden met één partij per dag. De titelverdediger, Daniel Dardha, die ondertussen vorig jaar op 15-jarige leeftijd grootmeester is geworden, heeft zijn deelname reeds bevestigd. De spelers worden aangeduid door de Belgische schaakbond en de respectievelijke schaakfederaties. Met Richard Meulders en Emile Boucquet zijn er twee schakers van de organiserende kring aanwezig. “De 71-jarige Richard Meulders is de oudste deelnemer. Hij won het BK reeds zeven maal, en dit voornamelijk in de jaren ’80. Hij is na O’Kelly nog steeds tweede in de alltime lijst van nationale kampioenen. Emile Boucquet is één van de jonge Brugse talenten. Het wordt dus een strijd tussen jong en oud”, weet Raf Barzeele.

Voorzitter, Geert Bailleul, van de Koninklijke Brugse Schaakkring heeft ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC, kunnen strikken om het Belgisch Kampioenschap te openen, en dit samen met Schepen van jeugd, Matthijs Goderis. De eerste twee ronden van het BK zullen worden gespeeld in Brouwerij Bourgogne des Flandres, in de Kartuizerinnenstraat in Brugge, telkens om 15 uur. Vervolgens heeft het tornooi dan plaats in de zaal Tabigha van het Sint-Jozefinstituut in de Noordzandstraat in Brugge. De huldiging van de kampioenen gebeurt op vrijdag 19 augustus omstreeks 16 uur.

Het internationaal schaaktornooi ‘Brugse Meesters’ start op 13 augustus en heeft tevens plaats in de zaal Tabigha. Dit tornooi wordt gespeeld over negen ronden. De winnaar mag zich dan kampioen noemen van het Open Belgisch kampioenschap. Vorig jaar werd het tornooi gewonnen door de 15-jarige Eline Roebers uit Nederland. Er wordt gespeeld om 10 uur en om 15 uur. Het speelschema is te vinden op www.brugsemeesters.be. Er zijn prijzen voorzien voor de beste Bruggeling en voor de beste Brugse jeugdspeler. Alle tornooien kunnen gratis bezocht worden. (ACR)