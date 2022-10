Jean-Marie en Martine stoppen met dagbladhandel ’t Schrievertje : “Overnemers gaan al op2 november aan de slag”

Tien jaar na de start, in oktober 2012, stoppen Jean-Marie Toussaint en Martine De Crop als uitbaters van dagbladhandel ’t Schrievertje. “We zijn destijds met deze zaak gestart om het iets rustiger aan te doen, maar uiteindelijk hebben we toch ook erg veel en hard gewerkt.”

Vaste klanten van dagbladhandel ’t Schrievertje in de Dorpsstraat in Sijsele hebben nog een drietal weken om afscheid te nemen van Jean-Marie Toussaint (73) en Martine De Crop (59). “Op maandag 31 oktober stoppen we ermee”, zegt Jean-Marie. “En op dinsdag 2 november gaan de overnemers, mensen uit Knesselare, hier al aan de slag.

Jean-Marie is een geboren en getogen Bruggeling en Martine is afkomstig uit Adegem. Het koppel runde lange tijd vanuit Maldegem een succesvol taxibedrijf dat zich vooral toelegde op transport van en naar de luchthaven. Het was voor hen bijzonder hard werken en dat vaak op erg onregelmatige, nachtelijke uren. “We wilden het wat rustiger gaan doen en daarom hebben we hier in Sijsele de dagbladhandel overgenomen. Op deze locatie huisde toen al decennia een krantenwinkel. Lange tijd werd die uitgebaat door Lieve Verniest, een tante van burgemeester Joachim Coens”, vertelt Martine.

“Ik doe zelf nog wel transporten naar de luchthaven en zal dat ook blijven doen, maar dan wel op een ander ritme dan vroeger. Voor deze krantenwinkel werkten we met chauffeurs in dienst. We wilden het dus wat rustiger aan doen, maar dat is toch maar gedeeltelijk gelukt”, aldus Martine. “Ook bij het runnen van een kranten- en tijdschriftenwinkel moet je erg vroeg opstaan – toch zeker om 5 uur – en er komt toch wel veel bij kijken” vult Jean-Marie aan.

Online

“Het was in principe ik die de krantenhandel runde en Martine die het luchthaventransport nog deed, maar we springen natuurlijk ook wel bij voor elkaar. Toen we hier begonnen – tien jaar geleden – hebben we wel terug moeten opbouwen, want de zaak had niet zoveel klanten meer. We hebben gezorgd voor een mooi aanbod, met ook wat snoepgoed en dranken en een goede service natuurlijk. Of er veel veranderd is doorheen de jaren? De verkoop van de gedrukte kranten en tijdschriften is er toch sterk op achteruit gegaan. Er wordt enorm veel online gelezen en dat is een evolutie die niet te stoppen valt, denk ik. De verkoop van dranken, sigaretten en loterij- en gokproducten loopt wel nog altijd goed”, weet Jean-Marie, die op zijn 73ste uitkijkt naar een welverdiend pensioen.

“Ik ben nog wat jonger en zal nog wel een tijdje luchthavenvervoer doen. Of we krantenwinkel zullen missen? De vele goede, vaste klanten zullen we zeker missen. Voor hen geven we een afscheidsdrink op zondag 6 november in zaal De Polderweg hier vlakbij.” (Piet De Ville)