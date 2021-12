Jean-Marie Dedecker: “Procedure bij Raad van State voor publiek op cyclocross wordt niet evident”

Middelkerke zet alles op alles om publiek toe te kunnen laten op het BK veldrijden op 8 en 9 januari, maar eenvoudig wordt dat niet. “Een procedure voor de Raad van State is niet zo evident, al overweeg ik het wel”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “En het overlegcomité van volgende week donderdag is rijkelijk laat.”

Jean-Marie Dedecker was razend toen hij na het overlegcomité van 22 december vernam dat er geen publiek meer wordt toegelaten op sportwedstrijden, ook niet als die in open lucht plaatsvinden. Hij dacht er eerst aan het evenement op zaterdag 8 en zondag 9 januari te schrappen, maar bereikte snel een akkoord met de Belgische Wielerbond om het BK toch te organiseren.

Toch worden nog verwoede pogingen ondernomen om alsnog publiek te kunnen ontvangen in Middelkerke. Dat maakt de organisatie financieel uiteraard veel haalbaarder. De ervaringen van de cultuursector – eerst dicht, maar na een arrest van de Raad van State weer open – inspireren de organisatoren van sportevenementen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De cultuursector mocht geen activiteiten organiseren, in de sport mag dat wel, maar zonder publiek.

Anders dan cultuursector

“Wij zijn met drie partijen”, legt Dedecker uit. “De Belgische Wielerbond, organisator Golazo en het gemeentebestuur van Middelkerke. “Ik sprak al met drie advocaten, maar zij zeggen dat een procedure voor de Raad van State voor ons helemaal anders is dan voor de cultuursector. Wel kunnen we eventueel argumenteren dat er een discriminatie is met de zeedijk, waar de bezoekers wel in de gezonde zeelucht mogen wandelen, en op het parcours niet. Maar evident wordt het niet. En voor woensdag moeten we geen arrest van de Raad van State verwachten. Voor de cultuursector is een Franstalige kamer van de Raad speciaal uit vakantie teruggekeerd.”

“Wachten op het volgende overlegcomité is ook moeilijk, want dat komt pas donderdag bijeen”, vervolgt de Middelkerkse burgemeester. “We overwegen nog stappen bij de Raad van State, en we proberen ook via de politiek een vroegere beslissing te verkrijgen. Ik heb er de premier over aangesproken in de Kamer. Wij zijn het slachtoffer van de situatie in het voetbal. We betalen het gelag voor het hooliganisme in de stadions. Maar we proberen alles wat we kunnen om toch nog publiek te kunnen ontvangen. Opgeven staat niet in mijn woordenboek.”