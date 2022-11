Jean-François restaureert kapel en Sint-Niklaasbeeld in Rekkem

Het Sinterklaasfeest nadert met rasse schreden en daar zullen de Rekkemse kinderen dit jaar met meer dan gewone belangstelling naar uitkijken. Op 3 december wordt het gerestaureerde beeld van de Rekkemse patroonheilige Sint-Niklaas teruggeplaatst in de kapel op de hoek van de Fonteinstraat met de Lauwestraat. Dat gaat gepaard met een groot kinderfeest, georganiseerd door Jean-François Lecompte en Jacques Dufourmont.

‘Sint-Niklaas, patroon van onze parochie, bescherm ons allen’, luidt het opschrift op de kapel. Ze werd in de jaren 50 gebouwd toen er sociale woningen opgetrokken werden in de Lauwestraat en de Fonteinstraat. Jean-François Lecompte (65), die nu in Lauwe woont, groeide op in de Lauwestraat. Op weg naar school passeerde hij elke dag voorbij de bewuste kapel met het Sint-Niklaasbeeld. “Ik heb dat beeld altijd ongelooflijk mooi gevonden. Het tafereel van de heilige met de kinderen in het pekelvat fascineerde me”, vertelt hij. “Maar door de jaren heen raakten het beeld en de kapel verwaarloosd. Die teloorgang van mijn mooie jeugdherinneringen werkte me op de zenuwen. Ik vroeg en kreeg het fiat van pastoor Chris Deconinck en mijn broer Paul, die voorzitter is van de kerkfabriek, om alles met eigen middelen te restaureren.” Ontbrekende vingers werden aangehecht en barsten in het broze beeld weggewerkt. Voor het herschilderen van de heilige inspireerde hij zich op de kleuren van het grote Sint-Niklaasschilderij in de kerk.

Kermiscarrousel

“Ervaring in restaureren deed ik op toen ik destijds als verkoper van gokspelen de kans kreeg om drie authentieke nostalgische kermiscarrousels te kopen. Ik restaureerde ze eigenhandig en op ambachtelijke wijze, om ze daarna te verhuren”, zegt Jean-François. Binnen in de kapel herstelde Jean-François het pleisterwerk en gaf hij de muren een nieuw likje verf. Hij snoeide de hagen rond de kapel en verwijderde alle onkruid. Hij wil ook nog nieuwe stoeptegels plaatsen.

Kleurwedstrijd

De terugplaatsing van het Sint-Niklaasbeeld zal gebeuren in aanwezigheid van de Sint en zijn Pieten. Op zaterdag 3 december komen ze om 14 uur met paard en koets aan bij de Sint-Niklaaskerk. Daar wordt gezorgd voor animatie en zang. Om 15 uur trekken de Sint en de kinderen onder begeleiding van harmonie De Bie naar de Sint-Niklaaskapel, waar het gerestaureerde beeld teruggeplaatst wordt. Nadien gooit de Sint snoep vanuit een hoogtewerker op Rekkem Plaats. “Het kinderfeest gaat ook gepaard met een kleurwedstrijd. Daaraan kunnen alle leerlingen van de Rekkemse scholen deelnemen. Wie hiervoor promotiemateriaal of cadeautjes wil schenken, mag me contacteren op 0475 55 31 27”, besluit Jean-François Lecompte. (CB)