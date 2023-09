Jean-Claude uitgeroepen tot ‘West-Vlaamse Snor van het Jaar’

Tijdens de Brugse Mosselfeesten op de Vismarkt werd getogen Brusselaar Jean-Claude Ide uitgeroepen tot ‘West-Vlaamse Snor van het Jaar’. “Ik ben dagelijks toch wel een half uurtje bezig met de verzorging van mijn snor”, stelt de winnaar, die sinds enkele jaren in De Haan woont.

De West-Vlaamse Snorrenclub (WVSC) heeft al vele jaren haar vaste stek in café De Hollandse Vismijn aan de Vismarkt in Brugge. De club heeft er ook de beschikking over een vergaderzaaltje bij de zaak. Heel wat van de activiteiten die de club organiseert vinden dan ook in en nabij dit Brugse volkscafé plaats. Zoals de Brugse Mosselfeesten op de Vismarkt.

Mosselen of oesters

De Mosselfeesten, elke derde zondag van september, zijn een echte traditie geworden, maar door corona en een misverstand vorig jaar vonden ze drie opeenvolgende jaren niet plaats. Dit jaar stond er niets een nieuwe editie in de weg en na dat lange wachten kwamen er dan ook heel wat leden en sympathisanten van de snorrenclub afgezakt naar de Vismarkt voor een stevige, dampende portie mosselen of een bordje oesters. Zo kon ook de kas van de West-Vlaamse Snorrenclub, na veel wegvallende activiteiten en dus inkomsten, ook nog eens gespekt worden.

Nog zo’n traditie is dat tijdens de Brugse Mosselfeesten onder de leden ook de West-Vlaamse Snor van het Jaar wordt uitgeroepen. De winnaar hiervan moet uiteraard over een fraaie snor beschikken, maar ook inzet en verdiensten voor de snorrenclub spelen, op de achtergrond althans, mee. De derde plaats ging naar Piet Daelman, de tweede plaats naar Johan Keirsse.

Ook Brusselse titel

De winnaar, die zich dus West-Vlaamse Snor van het Jaar mag noemen, is Jean-Claude Ide (66). “Ik ben eigenlijk een geboren en getogen Brusselaar en heb eerder ook nog de prijs van Brusselse Snor van het Jaar gekregen. Maar sinds enige jaren woon ik in De Haan”, zegt de man, die veertig jaar actief was als vrachtwagenchauffeur. “Nu ben ik dus ook bij de West-Vlaamse Club aangesloten. De Brusselaars zijn wel iets uitbundiger, zowel qua karakter als qua vorm en omvang van hun snor. (lacht) Of ik veel tijd besteed aan de mijn snor? Ik ben dagelijks toch wel minstens een half uurtje bezig met de verzorging en het in de plooi leggen ervan. En voor feestelijke evenementen nog wel iets langer.” (PDV)