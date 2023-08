Jean-Baptiste en Christiaen zijn de nieuwe kampioenen eierwerpen in Komen

Zondag namen in de volkse wijk Geuten in Komen opnieuw tientallen mensen deel aan het ‘kampioenschap eierwerpen’. Na een intensieve strijd van enkele uren, in de gietende regen, zag regerend kampioen en organisator David Laby (45) zijn titel verdwijnen.

Het kampioenschap eierwerpen, dat in de wijk Geuten voor het eerst in 1972 werd georganiseerd, vormt jaar na jaar de afsluiting van de kermis. Het is een gebeurtenis waar vooral de inwoners van de wijk jaarlijks naar uitkijken, met teams die maandenlang trainen. De afgelopen jaren vonden ook mensen van buiten de gemeentegrenzen hun weg naar de wijk om er deel te nemen aan een niet-alledaags evenement.

Over volledige wijk

“Je zou gaan denken dat het zo eenvoudig is, gewoon even met een ei werpen en klaar. Maar het is zoveel moeilijker dan dat!” Organisator David Laby, eveneens winnaar van de 2022 editie, was dan ook opgelucht te zien dat het slechte weer de motivatie van de deelnemers niet klein kon krijgen. “Er zijn minder deelnemers dan vorige jaren, in 2022 hadden we stralende zon en temperaturen die tegen de 30 graden tikten, maar toch zijn de echte hardliners van de partij. Drie ronden lang kunnen teams proberen een ei zo ver mogelijk te gooien en het op te vangen. Tijdens die rondes verleggen we ons ook van straten, zodat de volledige wijk erbij wordt betrokken.”

Guinness World Record

Het event, voor het eerst georganiseerd in 1972, moest toen de verveling aanpakken. Het groeide uit tot een sportieve en aparte gebeurtenis die het zelfs tot in het Guinness World Recordboek schopte. “In die tijd verveelde de jeugd zich steendood en besloot men dan maar buren te gaan uitdagen met een ei. Het jaar erop waren het straten die elkaar uitdaagden en tijdens topedities kampten honderden mensen tegen elkaar. Elk jaar neem ik ook zelf deel en ik mag trots zeggen dat ik al enkele jaren op een rij kampioen ben.”

Aan de reeks winsten van David kwam dit jaar een einde. Met niet minder dan 55.6 meter kon het duo Jean-Baptiste Ramon en Christiaen Volckaert zich tot de nieuwe meesters van de eierworp kronen.