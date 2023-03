Jean (52), vijfde generatie oliebollenbakker, werd geboren tijdens Paasfoor: “Van Broeltorens tot Kortrijk Weide? Dat zou een mooie kermisboulevard kunnen worden”

De familie van Jean Busch (52) bakt al vijf generaties lang oliebollen. Jean en zijn team staan met Patisserie Gantoise al jaren op de hoek van de Grote Markt aan het historisch stadhuis. 52 jaar geleden beviel zijn moeder in de Heilig-Hartkliniek, het gewezen katholiek ziekenhuis in de Budastraat, en dat tijdens de Paasfoor. “Opeens was het bingo. Ik ben eruit gekomen in Kortrijk en ben dus een Kortrijkzaan”, glimlacht de aimabele Jean.

Al als jonge knaap ging hij mee met het kraam van zijn moeder en vader. Naast oliebollen biedt Patisserie Gantoise ook frieten, beignets en wafels. “Ik heb de foor in al die jaren zien evolueren. Er is een periode geweest waar Kortrijk de grootste en mooiste kermis van Europa wou zijn. Dat was de stad nagenoeg gelukt, maar daar was nog te weinig publiek voor. Er vloeiden toen wat kramen af omdat de mensen er te weinig hun boterham mee verdienden.”

Er komen mensen van buiten Kortrijk naar de Paasfoor, zelfs van Frankrijk. We willen de naam van Kortrijk kermis hoog houden – Jean Busch

Met tijd groeide het aantal kramen uit tot 133 (dit jaar kan één attractie niet aanwezig zijn omwille van personeelstekort, red.). “Verder groeien zal het voorlopig niet meer doen omdat er meer en meer pleinen wegvallen, maar het volume dat er nu is, is mooi voor Kortrijk. De kramen die er nu nog staan, proberen we met het foorcomité zeker aan boord te houden. Gelukkig hebben we nu een goede samenwerking met het stadsbestuur.”

Jean Bush is de vijfde generatie in een familie van oliebollenbakkers. © JVGK

Duizend jaar forain

Bij de opwaardering van de verlaagde Leieboorden vond Jean dat er meer rekening mocht gehouden worden met de forains. “De kermis stond daar al járen en opeens was het gedaan. Ons beroep bestaat in al zijn vormen al duizend jaar en het is niet omdat zij plots het idee hebben ingrijpende werken uit te voeren dat de foor weg moet. Daarbij, bijna drie weken kermis, dat is een groot evenement dat veel bezoekers lokt, interessant voor alle commerçanten.”

Net daarom werd het Nelson Mandelaplein ingezet als nieuwe locatie voor de Paasfoor. Ook de heraanleg van het Conservatorium- en Casinoplein en de verdere verlaging van de Leieboorden biedt mogelijks perspectieven voor de Paasfoor. “Van Broeltorens tot Kortrijk Weide, dat zou een heel mooie boulevard kunnen worden tijdens de kermis. Als dat er effectief komt dan zijn we de werken wel genegen”, knipoogt Jean. En die capaciteit zal nodig zijn volgens de forain. “Er komen mensen van buiten Kortrijk naar de Paasfoor, zelfs van Frankrijk. We willen de naam van Kortrijk kermis hoog houden.”

Het kraam van Jean Bush zal ook dit jaar op de Grote Markt staan. © gf

In de beginjaren heeft de vader van Jean nog op de Grote Kring gestaan met oliebollen. Sindsdien altijd op de Grote Markt, met een kleine onderbreking omwille van de heraanleg. De forain heeft in al die jaren generaties zien opgroeien. “Ik vind Kortrijk een joviale en gezellige stad met een toffe sfeer. Het is een mooie kermis die op verschillende pleinen verdeeld is, wat zorgt voor beweging met een terrasje tussenin. Elk jaar zie ik dezelfde mensen terug, plots met hun eigen kinderen. We hebben een redelijk vast cliënteel.” (MD)