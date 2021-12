Je wens kan in Brugge de boom in (letterlijk)

Brugge heeft er een speciale kerstboom bij: een wensboom, die tot zondag 10 januari op het pleintje op de Burg blijft staan.

Volgens burgemeester Dirk De fauw deed een bewoner de suggestie om deze boom te realiseren: “In deze tijden kan het een hoopvol moment zijn. Dromen mag en is een lichtpunt in deze donkere dagen.” Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem stelt: “Inwoners en bezoekers kunnen hun wens formuleren op een kaartje. Dat kaartje stoppen ze in een kerstbal en hangen ze in de wensboom. Een van de wensen laten we, indien mogelijk, in vervulling gaan. Zo maken we de droom van een Bruggeling waar.” (SVK)