Je adres wijzigen kan nu ook online in Kuurne

Sinds begin januari kan je in Kuurne, als nieuwe inwoner, nu ook digitaal je adreswijziging aanvragen. Dit is een veel snellere manier voor de afhandeling van je verhuis en tegelijk ook een grote efficiëntiewinst voor de gemeente- en politiediensten.

Sinds begin januari verloopt de aangifte van een adreswijziging in Kuurne volledig digitaal. Kersvers inwoonster Marieke Sintobin (23) deed, als één van de eerste, op dinsdag 4 januari haar adreswijziging op de nieuwe digitale manier. Deze aanvraag tot adreswijziging werd automatisch doorgestuurd naar de politiediensten Vlas.

Twee dagen later, op donderdag 6 januari kwam de wijkagent al langs en die noteerde alles op zijn splinternieuwe tablet. De gegevens werden tijdens de adrescontrole meteen doorgestuurd naar de gemeentediensten en op dinsdag 11 januari kon Marieke al naar het gemeentehuis komen om haar adres te laten wijzigen op de chip van haar identiteitskaart.

Primeur

Deze digitale woonstcontrole in Kuurne en ook in Lendelede is een primeur voor Zuid-West-Vlaanderen. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de administratieve afhandeling bij een verhuis veel sneller dan vroeger kan verlopen. Kortrijk, dat ook deel uitmaakt van politiezone Vlas voorziet de start van deze digitale woonstcontrole eind januari. Voor mensen die niet of moeilijk met een computer werken is er geen probleem. “We blijven ook op maat werken en wie de aangifte van de verhuis aan het loket wil komen doen, kan dat nog altijd”, zeggen de diensthoofden burgerzaken van Lendelede en Kuurne.

Kuurne heeft jaarlijks een 750-tal adreswijzigingen, Lendelede 310 en Kortrijk ongeveer 2.000. “Tot voor kort moesten de mensen naar het gemeentehuis komen om hun adreswijziging aan te geven. Dan moesten wij een document invullen dat dan naar de politie ging zodat de wijkagent op bezoek kon gaan om te kijken of de inwoner werkelijk op het nieuwe adres verblijft”, vertelt David Dermaux, diensthoofd burgerzaken Kuurne. “Dan volgde nog een hele administratieve afhandeling bij de politie, waarna de documenten weer bij burgerzaken terechtkwamen. Wij moesten dit dan ook nog afwerken. Het duurde vaak weken vooraleer de adreswijziging in orde kwam.”

Aangenaam verrast

Marieke Sintobin verhuisde begin januari van Kortrijk naar Kuurne: “Ik deed de aangifte van de verhuis via mijn laptop op dinsdag 4 januari. Op donderdag 6 januari kwam de wijkagent voor de woonstcontrole en vandaag – op dinsdag 10 januari – maakte ik een afspraak om het adres aan te passen op mijn identiteitskaart. Ik had een grote papieren rompslomp verwacht maar was aangenaam verrast dat dit niet het geval was en dat alles zo snel ging.”

“Digitalisering is niet zaligmakend voor alles”, vervolgt burgemeester Francis Benoit. “Nog heel wat inwoners worstelen met digitale aangiftes. Maar in de meeste gevallen is het een grote tijdswinst, zowel voor de inwoners als voor de gemeente- en politiediensten. Ik wil wel benadrukken dat onze inwoners ook altijd gewoon naar het gemeentehuis kunnen komen (na afspraak) om hun adreswijziging door te geven.”

(AD)