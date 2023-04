JCI Waregem organiseert Compagnie Challenge ten voordele van Somival

Op het imposante bedrijventerrein en in de knusse kantoorgebouwen annex gerestaureerde hoeve van de firma Vyncke in Harelbeke, stelde JCI Waregem tijdens een algemene vergadering op 20 april zijn jaarprogramma voor. Blikvanger wordt de Company Challenge, een bedrijvensportdag in samenwerking met Unizo Desselgem. De Waregemse sportvereniging voor andersvaliden Somival wordt nauw bij de organisatie betrokken.

“We voorzien ploegen van vier deelnemers die op zaterdag 3 juni op het Leiestadion in Desselgem strijden voor de eer van hun onderneming”, vertelt een fiere voorzitter Michiel Vandewalle. “De proeven zijn een mengeling van kracht, behendigheid en intelligentie zodat de lat voor alle deelnemers gelijk ligt. Voor één van de proeven krijgen we de fel gesmaakte hulp van Somival Waregem, die door hun medewerking de aandacht kunnen vestigen op G-sport in onze regio. Wat ze precies in petto hebben, kan en mag ik immers niet verklappen. Deelnemende ploegen zouden zich immers extra op die uitdaging kunnen voorbereiden.”

De allesomvattende sportnamiddag wordt afgesloten met de prijsuitreiking, een eetfestijn en een muziekparty. Bedrijven die willen meestrijden, kunnen inschrijven via www.companychallenge.be.