Jayden en Athena vormen Blankenbergs jeugdprinsenpaar

Zondagnamiddag werd in Bistro De Perse in Blankenberge het nieuwe jeugdprinsenpaar verkozen.

De 8-jarige Jayden Sols en 6-jarige Athena Vermeire mogen een jaar lang de scepter zwaaien en straks in de grote carnavalstoet meerijden op de praalwagen van de Confrérie. Voor de echte carnavalsverkiezing is het nog wachten tot 4 februari. Killian Massez en Kevin Kimpe strijden dan in Het Witte Paard voor de felbegeerde titel van Prins Carnaval 2023.