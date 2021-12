Jastrzebski drie sets té sterk voor Knack

De Poolse kampioen en superfavoriet voor de poulezege Jastrzebski Wegiel deed zijn favorietenrol alle eer aan en won met 0-3 in de Tomabelhal van de Belgische kampioen Knack. Met setstanden 18-25, 20-25 en 23-25 had Knack enkel de derde beurt even uitzicht op deelwinst.

Knack Volley startte in zijn basisopstelling niet onaardig de wedstrijd en hield tot 12-12 gelijke tred met de Polen. Aanvallend scoorde Roeselare zelfs beter dan de bezoekers want tekenden 15 punten in de afwerking tegenover maar 8 voor Jastrzebski. Maar bij Roeselare leidde dat betere aanvalswerk niet tot een bonus op het scorebord omdat na een geslaagde aanval té vaak een foute service volgde. Acht in totaal die eerste beurt. Bij die 12-11, daarin staken al vijf opslagmissers bij Knack, kwam bij de bezoekers Gladyr aan de service.

Met een hele en een halve ace plus een anval van Fornal en een blok op jubilaris Verhanneman werd het 12-15. Die achterstand kon Knack niet meer dichten. Desmet kon wel nog tot 16-18 milderen maar dan moest Roeselare afhaken. De Polen scoorden vijf keer blokkend in dat tweede setgedeelte. Bij 18-22 kwam Knack niet meer tot scoren en met een counterend blok van Fornal op Ahyi kwam de Poolse setbal op het bord. Die door een driemansblok op Verhanneman rondgeblokt.

De eerste herneming toonde Knack zich aanvankelijk stevig want kon een inleidende 0-2 naar 8-4 omzetten via twee aces (Ahyi en Desmet) en mokerwerk van Ahyi. Van 10-7 die Coolman op het bord sloeg werd het dan wel in één ruk 10-11. Door een outsmash van Verhanneman en drie Poolse bloks op rij werd die Roeselaarse bonus weggecounterd. Toniutti verdeelde heel gevarieerd, zonderde zijn aanvallers zonder blok af en de opgedreven Poolse servicedruk leidde tot een voorspelbare opbouw bij Roeselare. Knack kon een 13-19 wel nog via een beter aanvalsmoment van Verhanneman herleiden naar 17-20 maar daar bleef het bij. Desmet kon bij 19-24 een eerste Poolse setbal nog neutraliseren maar via een knullige bal aan het net volgde de 20-25 verdubbeling.

Roeselare leidde de derde beurt tot 14-13 maar moest zwoegen om een punt op het bord te krijgen want verdedigend werd bij de Polen bijna alles van de grond geveegd. De bezoekers bleven die zware servicedruk aanhouden. Jastrzebski sloeg een driepuntenbkloof naar 17-20 als Desmet, een blokkend ingekomen Van Schie en Ahyi met een servicepunt de bordjes weer op 20-20 sloegen. Maar dan sloeg hoofdaanvaller Hadrava, de Fransman Boyer was niet speelklaar, vanop de opslaglijn weer toe en 20-23.Verhanneman dichtte nog naar 22-24. de ingekomen Depovere tekende met een servicepunt voor de 23-24 maar dan rondde Gladyr af. Al contesteerde heel Roeselare dat punt voor een voorafgaandelijke toetsfout. De 23-25 en 0-3 bleef evenwel op het bord.

Het Europees volleybal herneemt voor Knack op 12 januari met een verplaatsing naar het Bulgaarse Hebar Pazardzhik.