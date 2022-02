Jasper en Gerdien trouwen op tweetjes-datum en worden verrast door twee tractoren

Door het getoeter van twee versierde tractoren ging het huwelijk van Jasper en Gerdien op de opmerkelijke ‘tweetjes-datum’ 2/2/2022 niet onopgemerkt voorbij in het landelijke Vleteren. De datum blijkt ook voor de twee getuigen een speciale betekenis te hebben. Volgens de scheurkalender toch.

“Wat een verrassing”, reageert Jasper Verhaeghe (25) op het getoeter van tractoren vlak na zijn jawoord aan Gerdien Cailliau (24) in het gemeentehuis bij De Meestersmolen van de landelijke Westhoekgemeente Vleteren. Jasper is loonwerker en heeft al meer dan 5.000 uren doorgebracht in twee groene Fendt-tractoren, die speciaal door zijn collega’s aangereden werden om de trouwstoet te begeleiden van het gemeentehuis in Oostvleteren naar het liefdesnest van het koppel op het platteland van Woesten.

“Alsof het zo moest zijn”, mijmert Gerdien, die afkomstig is van het dorpje Noordschote in Lo-Reninge. “We hebben de datum speciaal gekozen. We zijn met twee, daarom trouwen we op een datum met al die tweetjes. Het is een weekdag, maar dat geeft niet. We konden zelfs mooi weer reserveren.”

Blasius de blazer wijst de winter de deur, luidt het spreekwoord van de dag volgens De Druivelaar. “Op het blaadje van die scheurkalender las ik dat 2 februari ook de dag is van de Heilige Cornelius, van wie de namen Korneel en Niels afgeleid zijn. Dat zijn de namen van de twee getuigen: Korneel, de broer van Jasper, en Niels, de broer van Gerdien. Heel frappant”, stelt Sabine Beyens (54), de plusmama van Jasper uit de Ieperse deelgemeente Brielen. “Cornelius is trouwens de patroonheilige van ons dorp. Fantastisch toch! Het geeft mij een speciaal gevoel. Het kalenderblaadje is afgescheurd, maar weggooien doen we nooit. We zullen het lamineren en bewaren, als herinnering aan deze opmerkelijk mooie dag.”

Na de trouwdag vol tweetjes is het koppel klaar voor hogere cijfers. “Er komt nog nageslacht aan. Dat hopen we toch. We genieten nu van elke nieuwe dag samen, als man en vrouw”, besluit het koppel.(TP)