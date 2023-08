Jasmine en Mathias uit Wevelgem krijgen verloren trouwring terug dankzij sociale media: “Uren gezocht op het strand”

Jasmine Bostyn en Mathias Nowé uit Wevelgem waren door het dolle heen toen ze hoorden dat de trouwring van Mathias terecht was. “Maandagavond waren we de trouwring op het strand in Nieuwpoort kwijtgeraakt toen we daar op uitstap waren met wat vrienden en de kinderen. We hebben nog urenlang in het zand gezocht, maar niets gevonden. Dankzij de eerlijke vinder Mary Peeters uit Poperinge en alle mensen, die het gedeeld hebben is die terug bij ons geraakt”, vertelt Jasmine.

Zoeken naar een trouwring op het strand is zoals zoeken naar een speld in een hooiberg. Voor Jasmine en Mathias uit Wevelgem werd die angst werkelijkheid. “We waren met wat vrienden op daguitstap naar het strand in Nieuwpoort. Mijn man wilde de kinderen verzamelen en zwaaide daarbij met zijn armen in het rond. Op bepaald moment voelde hij de ring van zijn vinger glijden en dan zijn we direct beginnen zoeken in het zand”, vertelt Jasmine.

“We hebben zelfs aan een strandjutter, die passeerde, gevraagd of hij even wilde mee zoeken met zijn metaaldetector”

Na lange tijd zoeken hadden we de hoop bijna opgegeven. Iets verderop zagen we een strandjutter. We hebben gevraagd of die even mee wilde helpen zoeken in die omgeving met zijn metaaldetector. Maar ondanks alle moeite hebben we niks gevonden en moesten we met lege handen terug naar huis vertrekken.”

Kracht van sociale media

Mathias en Jasmine zijn dolgelukkig dat de trouwring terug bij hen terecht is. © gf

Woensdag deelde Mary Peeters uit Poperinge een bericht op een Facebookgroep van Nieuwpoort: “Net op het strand trouwring gevonden: Jasmine en Mathias, trouwjaar: 2017. Als je trouwdag en maand kan zeggen, is hij van jou…”. De oproep van Mary op zoek naar de rechtmatige eigenaars werd honderden keren gedeeld.

“Onmiddellijk kregen we van een twintigtal mensen een bericht: “Is die trouwring niet van jullie?”. Ook mensen, waarmee we al jarenlang geen contact meer hebben gehad, stuurden ons een berichtje. Blijkbaar waren het de kinderen, die op het strand aan het spelen waren en in het zand iets zagen blinken”, gaat Jasmine verder.

“Mathias zal vanaf nu waarschijnlijk de ring veilig aan een ketting hangen”

“Het bericht van Mary heeft enorm veel mensen bereikt en zo ook ons. Ik heb er ook onmiddellijk op gereageerd en haar foto’s gestuurd van op onze trouw met de ringen. Het was ook erg slim van Mary om de namen te delen, maar niet de volledige datum. De kracht van sociale media is nogmaals bewezen.”

De ringen van Mathias en Jasmine op hun trouw in april 2017 © gf

“We zijn de ringen nog de dag zelf gaan halen, we konden niet meer wachten. We hebben echt geluk gehad, want we dachten dat we hem voorgoed kwijt waren. Als we de volgende keer naar de kust gaan, doet Mathias de ring gewoon af”, lacht Jasmine. “Maar waarschijnlijk zal hij die vanaf nu aan een ketting hangen en kan hij hem zo niet opnieuw verliezen.”