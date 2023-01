Jaron Vermaercke is de Krak van Kortemark: “Rekening houden met de portefeuille van de jeugd”

“Ik ben zeer blij met deze erkenning”, aldus kersverse Krak Jaron Vermaercke. “Ik wil iets betekenen voor de Kortemarkse jeugd en het is heel fijn dat je daar dan appreciatie voor krijgt.”

“Ik ben indertijd gestart bij de jeugdbrandweer in Kortemark en nam daarvoor een zitje in bij de Kortemarkse jeugdraad. Daar ben ik nu trouwens nog steeds heel actief. Die jeugdraad is eigenlijk een adviesorgaan voor het gemeentebestuur. Over alle zaken die de Kortemarkse jongeren aanbelangen, kunnen wij onze mening geven aan het Kortemarkse beleid. Het is mijn bedoeling om de jeugd van Kortemark meer samen te laten komen, dus vanuit de jeugdraad organiseren wij jaarlijks Putten vol Pit en de Buitenspeeldag. Van al die werkgroepen maak ik deel uit, alsook van de kern van de jeugdraad.”

Jaron Vermaercke Privé Jaron Vermaercke werd geboren op 11 mei 2000 en is dus 22 jaar jong. Hij woont zijn hele leven al in de Amersveldestraat in Kortemark, in de bekende wijk Tuuntje Meul’n. Zijn ouders zijn Sabien Sans en Chris Vermaercke. Jaron heeft nog een broer, Jorden. Loopbaan Jaron studeerde Global Business Management aan de VIVES-hogeschool in Brugge. Hij werkt als aankoop- en marketingassistent bij Lecluyse in Kortemark. Vrije tijd Zijn vrije tijd gaat voor het grootste deel naar jeugdhuis de Fauteuil in Kortemark, waar hij voorzitter is, terwijl hij ook heel actief is in de Kortemarkse jeugdraad.

“In augustus 2018 maakte ik voor het eerst kennis met De Fauteuil. Voor jonge Kortemarkenaars is het echt nodig dat er iets te beleven is in de eigen gemeente”, vervolgt Jaron. “Het sprak me wel aan en een halfjaar later was ik al bestuurslid. Ik nam uiteindelijk de voorzittersfakkel over van Adriaan Vandaele, mijn neef. Momenteel telt jeugdhuis De Fauteuil 22 werkende leden, waarvan 9 bestuursleden. Er zijn ongeveer 70 mensen officieel lid van De Fauteuil. Dan staan ze bij ons achter de toog in den boek, zoals dat hier heet. Wie daarin staat, kan goedkoper deelnemen aan evenementen en krijgt ook zijn drank goedkoper. Niet dat we woekerprijzen vragen, integendeel, bij ons drink je nog een frisse Jupiler voor 1,50 euro. En dat is het nu net: we doen het hier bijlange niet voor de centen, maar we denken eerder aan de portefeuille van de jeugd.”

Zetelrock

“Ons bekendste evenement is het kermisweekend in de oude pastorie”, weet Jaron. “Dat is niet alleen één van de mooiste plekken in de gemeente, maar daar brengen we tijdens de kermis jong en oud samen. We kregen al heel wat positieve reacties van jonge gastjes, die eindelijk ergens naartoe konden tijdens dat weekend, maar ook ouders kwamen ons feliciteren met de puike organisatie. En volwassenen die tevreden zijn, sturen ook hun kinderen, zo gaat dat. Uit het kermisgebeuren in de oude pastorie is dan Zetelrock gegroeid. Dat is ook iets waar ik als eventverantwoordelijke veel belang aan hecht: alle verenigingen samenbrengen. Tijdens de eerste editie is dit aardig gelukt en we zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de tweede editie op 20 mei.”

Burgerbudget

“Er werd opnieuw een kandidatuur ingediend voor het Burgerbudget 2023, want die extra centjes kunnen we heel goed gebruiken om elke Kortemarkenaar gratis te laten genieten van ons evenement. Stemmen kan iedereen doen vanaf 1 februari, dus wie voor mij stemde, kan dit zeker en vast nog eens doen voor het Burgerbudget. Ondertussen kreeg ik al vaak de vraag hoelang we nog in ons gebouw kunnen of moeten blijven. Er was sprake van dat we er in 2022 zouden uit moeten, maar blijkbaar zijn de plannen niet meer voor deze legislatuur. Dus tot 2025 blijft De Fauteuil zeker nog in de Torhoutstraat. Maar veel langer zal het toch niet meer mogen duren, want als we de bastonen wat luider zetten, vallen er stukken plafond naar beneden.”