Jarne Blondeel werd 18: “Straks begint studentenleven”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Jarne Blondeel vierde op 29 januari zijn 18de verjaardag. Dat deed hij niet alleen, want ook zijn tweelingzus Lotte mocht die dag een extra kaarsje uitblazen. Jarne is de zoon van Trui Devolder en Jürgen Blondeel. Naast Lotte heeft de jongeman nog een oudere zus, Hanne. Jarne noemt zijn familie zelf “een prachtig gezin”. Jarne en Lotte lopen allebei school in De Bron in Tielt, waar Jarne in het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde zit. Een richting die hij vorig jaar heel bewust koos na vier jaar Latijn-Wiskunde. De 18-jarige droomt er namelijk van om volgend schooljaar aan de universiteit de studies Industrieel Ingenieur te volgen.

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“18 jaar worden, betekent voor mij meer vrijheid en het jaar waarin ik, hopelijk, ook mijn rijbewijs zal halen. Het is ook het jaar waarin ik mijn verantwoordelijkheden meer en meer moet nemen en vooral het jaar waarin mijn studentenleven begint.”

Hoe heb je je 18de verjaardag gevierd?

“Ik heb het vooral goed gevierd, met een hechte groep vrienden. We hebben samen iets gegeten en er meerdere gedronken. Ik heb een hele hechte familie en ook zij zijn op bezoek gekomen voor mijn verjaardag.”

Hoe ziet jouw zomer er straks uit?

“Deze zomer ga ik vooral genieten van de drie maanden vakantie voor mijn studies starten. Ik zal ook gaan werken in het beste boomverzorgingsbedrijf van Aarsele en omstreken, namelijk RVB ofwel Robbe Verhulst Boomverzorging. Daarnaast ben ik van plan om op reis te gaan, zowel met mijn gezin als met een groep vrienden. We zakken af naar Albufeira in Portugal. Reizen is iets wat ik trouwens heel graag doe.”

Corona, de klimaatproblematiek, de oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Ik hoop vooral naar een toekomst te kunnen kijken waarin de oorlogen stoppen en de mensen eindelijk eens gaan genieten. Een wereld ook waar corona eindelijk verdwijnt en mensen overeen komen met elkaar.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Geluk is voor mij een balleke kunnen shotten met mijn fantastische voetbalploeg Dosko Kanegem. Het is ook een fris pintje drinken met de maten en samen zijn met mijn familie.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Dan hoop ik mezelf te zien met het diploma Industrieel Ingenieur in mijn handen en ik hoop bovendien nog steeds dezelfde spontane jongeman te zijn. Over tien jaar zou ik graag nog steeds, zoals nu, kunnen genieten van elke dag en dat samen met mijn vrienden. Ik wil er elke dag het beste van maken.” (LDW)