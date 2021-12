Jarige Stefaan volgt lokaal nieuws in De Zeewacht

Dat De Zeewacht een trouw lezerspubliek heeft, wordt door velen beaamd. Zeker ook door Stefaan Hennebert die de krant al 32 jaar zonder onderbreking wekelijks in de bus krijgt. “Zo blijf ik op de hoogte van wat in onze stad en de gemeenten errond gebeurt. Dat vele lokale nieuws vind je alleen in De Krant van West-Vlaanderen”, zegt Stefaan.

December is voor iedereen een feestmaand, ook voor deze krant, want De Zeewacht rolde op 6 december precies 125 jaar geleden voor het eerst van de persen. Voor Stefaan Hennebert, al 32 jaar een trouwe lezer, is deze maand bijzonder. Hij mocht deze week zijn 32ste huwelijksverjaardag vieren en vandaag, 24 december, ook nog eens zijn verjaardag. “Dat zal voor het eerst met mijn collega’s zijn, want ik moet uitzonderlijk werken.”

Derde kleinkind

Stefaan Hennebert (54) is afkomstig van Lissewege en belandde door zijn huwelijk met Linda Bocquez in Oudenburg. Het echtpaar woont al 32 jaar in de Wilgenlaan. Stefaan en Linda zijn de ouders van Bram, Sam, Janna, Emma en Elias en ook al de grootouders van Yanis en Yina. “En er is een derde kleinkindje op komst”, glundert Stefaan. “Als de krant op vrijdag in de bus ligt, ga ik eerst naar de pagina’s Oudenburg op zoek. Nieuwsgierig, hé. De rest lees ik in de loop van de week, tot er weer een nieuwe krant is.”

Achterkrant

Het familienieuws, nieuws van verenigingen en scholen en wat het stadsbestuur met zijn stad doet en wil doen zijn Stefaans redenen om De Zeewacht te lezen. “Ik ben graag mee met wat het stadsbestuur in petto heeft met onze stad. Ik moet zeggen dat de artikels die daarover op de pagina Oudenburg staan altijd interessant zijn. Alles interesseert mij trouwens. Ook de sport, hoewel ik vind dat er de jongste jaren te weinig aandacht is voor de lagere regionen. Wat de grote voetbalploegen presteren, zie je op televisie. Dus graag wat meer aandacht voor provinciale clubs en het liefhebbersvoetbal”, geeft Stefaan Hennebert aan. “De grote foto op de Achterkrant is ook iets waar ik altijd naar blader. Kijken of ik iemand herken.”

Trouwe werknemer

“Dat nu ook Zeebrugge, Knokke en Blankenberge aan bod komen in De Zeewacht vind ik super. Zo blijf ik op de hoogte van mijn geboortestreek en werkplek. Ik begin straks immers aan mijn 35ste jaar bij AGC, het vroegere Glaverbel of het glazen kot zoals in de streek bekend”, besluit Stefaan Hennebert.