Jarige Elisabeth (107) uit Dadizele trok dit jaar nog op bedevaart

In het Dadizeelse woonzorgcentrum Maria’s Rustoord vierde Elisabeth Vermont donderdag, in het bijzijn van haar familie en een delegatie van het Moorsleedse gemeentebestuur, haar 107ste verjaardag. Elisabeth kreeg het voorbije jaar af te rekenen met enkele kwaaltjes, maar blaakt nu terug van gezondheid. “Ik ben dit jaar zelf nog op bedevaart geweest.”

Met haar 107 lentes is Elisabeth Vermont de tweede oudste bewoner van de provincie. Elisabeth woonde tot tweeënhalf jaar geleden nog zelfstandig thuis in haar huisje in de Sint-Sebastiaanslaan.

Op bedevaart

In mei 2021 nam ze uiteindelijk toch haar intrek in het woonzorgcentrum in Dadizele. “Ik probeer nog deel te nemen aan de activiteiten, maar door mijn verminderd zicht en gehoor is dat niet eenvoudig. Toch ben ik dit jaar bijvoorbeeld wel nog op bedevaart geweest”, aldus Elisabeth.

Zij werd het voorbije jaar meermaals ziek, maar rechtte steeds de rug. Onder andere corona en RSV kregen haar niet klein. Nu blaakt Elisabeth weer van gezondheid en hoopt ze er nog enkele jaren bij te doen.

Betachterkleinkinderen

Elisabeth staat aan het hoofd van een inmiddels heel uitgebreide familie. Samen met haar man Antoon Messely, die inmiddels al overleden is, kreeg ze drie kinderen. Ze is ook de grootmoeder van negen kinderen, heeft 22 achterkleinkinderen en vijf betachterkleinkinderen.

De jongste telg van de familie, de 7,5 maanden oude Maëlle, was er donderdag maar al te graag bij om de verjaardag van haar betovergrootmoeder mee te vieren en bij haar op de schoot te gaan. “Ik kijk ieder jaar nog uit naar mijn verjaardag, dat is telkens toch nog speciaal”, aldus Elisabeth.