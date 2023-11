Jarig Lidiac blikt digitaal terug: Twee projecties van Jaarlijkse show in OC De Schouw

Eind november organiseert Lidiac de jaarlijkse digitale show. Tijdens deze show blikken de leden onder andere terug naar de jaren zeventig, niet toevallig de jaren waarin Lidiac zijn start kent.

De impuls om Lidiac te starten werd gegeven in 1973, door Gaston Missinne, vanuit de KWB. “Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Gerard Bossu, ondervoorzitter Henri Loose, secretaris-penningmeester Freddy Devriendt, Ghislain D’Haeninck redacteur van Lidiac nieuws, Gaston Missinne en Daniël Dewitte”, vertelt Guy Beeusaert.

“Lidiac beantwoordde aan de vraag van een deel mensen dat betere foto’s wilde maken en hun toestel wou leren bedienen. In die tijd spraken we nog van dia’s. Het was bang afwachten of je foto’s goed waren gelukt of niet, want zo’n filmpje kostte geld. Nu is dit een heel stuk eenvoudiger geworden in het digitale tijdperk waarin we nu werken.”

Wat analoog startte ging de afgelopen jaren stilletjesaan over in digitaal. “We zijn van analoge fotografie overgegaan naar de digitale versie”, bevestigt Guy. “Onze jaarlijkse diashow vroeg om mee te stappen in het digitale tijdperk. Vroeger was het een gedoe met projectoren, inkaderen van dia’s, in de juiste volgorde stoppen in de lades en dan vervolgens te tonen. Dit was heel arbeidsintensief. Dit wordt op vandaag allemaal vervangen door een pc, beamer, smartphone en fotobewerkingsprogramma’s.”

Bedrijfsuitstap

Lidiac heeft 33 actieve leden. “De digitale show van dit jaar geeft een verslag van de werking van het afgelopen jaar. Naast de groet van de leden komen de workshops stilleven en kinderfotografie aan bod. We brengen verslag uit van onze daguitstap naar Dendermonde, onze bedrijfsuitstap naar Oostende, het bezoek aan Tour&Taxis in Brussel en onze natuuruitstap naar Merkem. Met een knipoog blikken we terug naar de jaren zeventig.” Daarnaast is er een verslag van de Jumborun die te gast was in Lichtervelde.”

“Het jaarthema 2023 is ‘minimalisme’, we tonen hoe onze leden dit thema interpreteerden.”

De digitale show vindt plaats op zaterdag 25 november om 20 uur en zondag 26 november om 14.30 en 18 uur in oc De Schouw, Statiestraat 113, Lichtervelde.

Kaarten kosten 4 euro in voorverkoop, 5 euro de dag zelf. Kinderen onder de 12 jaar betalen 1 euro. (JW)

Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden of via fotoclub.lidiac@gmail.com.