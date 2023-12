Jarig autobedrijf Spegelaere steunt vzw’s

Autobedrijf Landrover Spegelaere in de Legeweg bestaat 25 jaar. Het bedrijf wordt gerund door de broers Frederik en Filip Spegelaere, telt twintig medewerkers en is een vaste waarde voor Land Rover en Jaguar in Brugge en de Oostkust.

“In 2019 werden onze toonzaal en garage volledig vernieuwd. Toen werd gekozen voor een schenking aan een goed doel in de plaats van de traditionele cadeautjes. Er werd 5.000 euro opgehaald voor jeugdzorginstelling Arcade”, vertelt Filip Spegelaere.

Jeugd

“Voor het 25-jarig bestaan wilden we opnieuw iets voor een goede doel betekenen, in plaats van een bedrag aan marketing te spenderen. We hebben per verkochte wagen een som aan de kant gehouden. Dat leverde 15.000 euro op. Omdat de jeugd onze toekomst is, willen we dit schenken aan twee vzw’s die zich voor jongeren inzetten. Brooddoosnodig helpt schoolgaande kinderen die het moeilijk hebben aan een volwaardige maaltijd. De elf vestigingen van De Patio zorgen voor huisvesting voor hulpbehoevende jongeren.”