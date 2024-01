Jaren geleden onteigende overheid hoeve door wateroverlast, nu zet ze verloederde site weer te koop na “strafste overstroming ooit”: “Net een malafide makelaar”

In een overstromingsgebied in de Westhoek rijst onbegrip over de verkoop van een verloederde en vervuilde hoeve. “De overheid onteigende de site jaren geleden door wateroverlast en verkoopt nu na de strafste overstroming ooit.”

“We hebben tien jaar van ons leven verloren en dat door de schuld van het water”, klonk het in 2002 bij het gezin van kippenboer Lucien Coenen. Hij werd toen onteigend door de Vlaamse regering na meerdere overstromingen. De hoeve ligt aan het einde van de doodlopende Meiboomstraat bij Merkem, een dorp in Houthulst. “We zijn blij dat de onteigening er gekomen is”, reageerde het gezin. “We hebben meer verlies en schade gehad dan winst. Sinds we hier wonen, hebben we alleen maar journalisten, ministers en ramptoeristen gezien.”

Na 22 jaar is de hoeve nu te koop. “Site voor wonen, logies, toerisme en paardenhouderij” staat te lezen op het biedingsformulier van de Vlaamse overheid. Bieden kan vanaf 275.000 euro tot en met 29 februari. “Onbegrijpelijk”, klinkt het eensluidend bij boze buurtbewoners uit natuur- en landbouwmiddens.

“Ik zag de verkoopadvertentie in de krant”, zegt Guido Vandenbroucke, conservator van nabijgelegen natuurgebied De Blankaart. “De Vlaamse overheid promoot de site als geschikt voor wonen, toeristische verblijven, paardenhouderij, jeugdlogies en kinderboerderij. De overheid onteigende destijds om de hoeve te ontmantelen, de gronden te vernatten en in te brengen in het natuurgebied van De Blankaart, beheerd door Natuurpunt. Ondanks ons aandringen bij de Vlaamse regering en administraties werden deze afspraken niet nagekomen en verloederde de site. Nu is dit een kankerplek in het landschap, waar mensen asbest en ander afval illegaal kwamen dumpen en alles van waarde losbraken en meenamen.”

Houthulst vroeg de voorbije jaren heffingen voor leegstand en verwaarlozing aan eigenaar De Vlaamse Waterweg nv. Dit extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid verkreeg van de gemeente onlangs een stedenbouwkundig attest voor een functiewijziging van landbouw naar wonen.

Gunstig advies

“Tot onze grote verbazing gaf zelfs het Vlaams Agentschap Natuur en Bos hiervoor een gunstig advies, wie zijn wij dan om dit weigeren”, aldus burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V). “De hogere overheid vraagt niks onwettig, maar het is vreemd dat ze een boerderij koopt, vele jaren laat leeg staan, verandert in een zonevreemde woning en dan gaat verkopen. Ik wil opmerken dat nieuwbouwen er niet evident zal zijn. De waterproblematiek zal een koper voor serieuze uitdagingen stellen.”

“Te bezoeken op eigen risico”, luidt het advies van de Vlaamse overheid bij het verkoopbericht op de eigen website. De overheid omschrijft de site als “niet-asbestveilig” en de kans op overstroming als “middelgroot”. “In november hadden we hier de strafste overstroming ooit”, getuigt naburig landbouwer Marino Leeman die zijn dieren moest evacueren. “Tijdens deze waterellende stelden ministers en experten extra onteigeningen voor. Schandalig dat ze dan een onteigende hoeve verkopen voor extra bewoning. De overheid zoekt geld en maakt gunstige adviezen voor zichzelf terwijl ze de boeren uitwringt. Het lijkt allemaal op een vuile en achterbakse manier geregeld.”

Waterbeheer

“Net een malafide makelaar, een misleidende verkoop”, stelt Guido, die een aanpalend perceel aankocht voor Natuurpunt. “Verwacht de overheid nu dat Natuurpunt meedingt naar het hoogste bod nadat gemaakte afspraken zijn verbroken en de site jarenlang werd vervuild?”

De man schreef brieven, onder meer naar het kabinet van minister Lydia Peeters (Open VLD). Voor een reactie verwijst haar woordvoerder naar Geert Weymeis, die spreekt namens De Vlaamse Waterweg nv. “De onteigening gebeurde in functie van een plan rond integraal waterbeheer”, stelt hij. “De winterdijk is onder meer gerealiseerd op gronden van deze hoeve en een deel wordt gebruikt voor een technische installatie van de polder. In 2018 werd beslist om de rest te verkopen.”

“Die winterdijk is geen garantie meer”, waarschuwen buurtbewoners, die de dijk afgelopen november zagen overstromen en moesten evacueren. “De overheid had bijna opgeroepen om definitief uit dit gebied te vertrekken en nu creëert ze zelf een nieuw probleem.” (TP)