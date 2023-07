Japanse verdedigingssport vormt rode draad bij familie Dereere: “Judo is méér dan een sport, we halen er veel waarde uit”

Bij Koninklijke Judoclub Lichtervelde is het gezin van Francky Dereere heel actief. Zij trainen met zijn vieren wekelijks een paar keer en worden hierbij gesteund door mama Evelyne Ketels. Zonen Karel (19), Roel (17) en Vic (16) presteren bijzonder sterk.

In 1982 startte Francky Dereere (53) samen met zijn zus Veerle en twee broers Pascal en Didier bij de judoclub, onder impuls van trainer Marc Haspeslagh. “Hij zei tegen mijn vader dat die drie ferme zonen geschikt waren om judo te doen,” zegt Francky. Maar ook zus Veerle behaalde de zwarte gordel en won drie keer het Belgisch kampioenschap. “In judo ben je constant bezig met het volgende doel, een hogere graad, een medaille in de competitie. Iedere dag werken aan een betere versie van jezelf”, vertelt Francky, die onlangs de graad van 5de Dan of ‘Go Dan’ behaalde bij Judo Vlaanderen. “Een zwaar examen” zegt een trotse zoon Karel (19), “Het is een examen van ruim twee uur fysieke demonstratie, waaraan veel voorbereiding voorafgaat.”

Judofamilie

Mama Evelyne Ketels (46) deed judo vanaf 17-jarige leeftijd, haalde de bruine gordel, maar stopte bij de zwangerschap van Karel. “Na de geboorte van onze derde zoon heb ik nog een paar jaar recreantenjudo gedaan”, vertelt Evelyne. “Als ik mijn zonen bezig zie, mis ik het wel. Het blijft een fantastische sport.”

Evelyne is zo’n beetje de steun in het gezin wat judo betreft. “Ze stimuleert onze zonen en geeft hen een duwtje in de rug als ze eens een keer geen zin hebben om te gaan.” Karel, Roel en Vic startten in het eerste leerjaar. Karel, de oudste is trainer bij de Jeugd, Roel is aspirant-trainer. 2023 was een speciaal jaar: “Alle drie de zonen werden provinciaal kampioen in hun leeftijds- en gewichtscategorie. Karel werd ook nog Vlaams kampioen en behaalde brons op het BK. Het was een topjaar!” zegt Francky. “Met de interclubploeg werden we kampioen in 3de Afdeling en we maken hier alle vier deel van uit.” Of ze gestart zijn met judo uit eigen wil of toch een beetje van moeten? “Indien het van moeten was geweest, denk ik niet dat ik het 13 jaar later nog zou doen, mijn vriendin Chelsea steunt me in mijn passie en daar haal ik heel veel waarde uit”, zegt Karel. “Er zijn er heel veel die beginnen maar ook veel die stoppen. Opgeven is gemakkelijk. Volhouden is de boodschap!” De jongste zoon Vic voetbalt ook nog bij KFC Lichtervelde en hun ploeg U17 werd dit jaar kampioen. “Zeg het maar”, lacht spring-in-het-veld Vic, “dat ik de beste van de drie ben!”

Discipline vereist

Discipline is nodig, tijdens het spel maar ook daarbuiten. “Wij leren dit al bij de jongsten aan,” zegt Karel. “Op weg naar de kleedkamers moeten ze slippers dragen, ze moeten groeten als ze bij de mat komen. Het is allemaal speels, maar met discipline.” Francky pikt hierop in: “Jeugdtraining is inderdaad vooral al spelend aanleren. De Japanse termen zijn moeilijk voor de gastjes van het eerste leerjaar. Ook beloning hoort erbij. Wie tijdens de training zijn best heeft gedaan, mag de volgende keer met de zwarte gordel trainen.”

De dojo van Lichtervelde is er een die mag gezien worden. “Met de nieuwe zaal kwam de stroom van inschrijvingen weer op gang. Met die grote ramen hebben we veel bekijks. De supporters van de voetbalwedstrijden draaien zich wel eens om binnen te kijken”, aldus Karel. Op de vraag wat de drie nu zo leuk vinden aan judo antwoordt Roel: “Training geven, vind ik leuk, ik ga graag met kinderen om en het is een pluspunt dat ik hen nieuwe dingen kan aanleren.” Vic houdt dan weer meer van de competitie: “De uitdaging en vooral winnen.” “Judo is méér dan een sport”, besluit Karel. “Iedereen in de club zal dit beamen. We zijn een grote groep vrienden. Alle vijf steken we er als gezin veel tijd in en halen er veel waarde uit.”

“Jita Kyoei”, besluit het gezin Dereere, wat zoveel wil zeggen als het beogen van voorspoed en algemeen welzijn” voor jezelf en anderen.

Wie zelf even wil proberen, kan vanaf 1 september terecht in de dojo bij aanvang van het nieuwe seizoen. Meer info via www.judoli.be of Facebook Judoclub Lichtervelde.