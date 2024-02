Japanner Takeo (60) zit hele dag op vliegtuig om… 10 kilometer te lopen in Meulebeke: “Ik wil de Croky-run niet missen!”

Takeo Yamada (60) kwam voor de 17de keer naar Meulebeke om er zijn collega Lieven Van Parys te ontmoeten en om ’s avonds samen met de Croky-Boys de 10 km Croky-Boysrun te lopen.

Takeo Yamada is voor heel wat Meulebekenaren geen onbekende meer. Deze Japanse leraar, nu directeur aan de Nakano-Higashi Elementary School, was al 17 keer te gast in de Berengemeente om er zijn collega en goeie vriend meester Lieven Van Parys (67) te bezoeken. Hij nam telkens de gelegenheid te baat om in een lagere school de onderwijssfeer op te snuiven en was steeds opnieuw verbaasd over de moderne pedagogische aanpak in ons lager onderwijs.

ICT-coördinator

Lieven was jarenlang ICT-coördinator in alle lagere scholen in Meulebeke en zette zich in om de leerlingen te introduceren in de boeiende wereld van de computer. Hij maakte honderden pedagogische opdrachten die de kinderen van de lagere school spelenderwijs met de computer konden oplossen. Hij stuurde die opdrachten de wereld rond en Takeo Yamada was een van de allereerste om hiervan gebruik te maken. Tijdens zijn vele bezoeken aan Lieven en aan de Berengemeente kwam Takeo ook in contact met de Croky-Boys die iedere donderdagavond een traject van 10 km in Meulebeke al lopend, joggend, fietsend of wandelend afleggen. Takeo nam op donderdag voor de zesde maal deel aan deze nocturne-uitdaging. “Wie meer dan 10.000 km aflegt om twee dagen in Meulebeke te vertoeven en 10 km mee te lopen met een vriendengroep, moet wel over een bijzonder sterke motivatie beschikken”, aldus Hans Vankeirsbilck die al drie decennia meeloopt met de Croky-Boys.

“Als je deze reis maakt, moet je wel énorm gemotiveerd zijn” – Hans Vankeirsbilck van de Croky-Boys

Paul Gernay: “Takeo is een gedreven persoonlijkheid, niet enkel op professioneel vlak, maar ook op sportief vlak. Na zijn eerste Croky-run begon hij met lange afstanden te lopen in Japan. Sindsdien heeft hij er al meer dan 10 marathons opzitten.” Christine Van Compernolle, echtgenote van Lieven Van Parys en ook lid van de Croky-Boys: “Takeo is iemand die steeds oog heeft voor de ander. Als hij iemand een plezier kan doen, zal hij dat nooit nalaten. Nu had hij een speciale Pokémon mee, iets dat hij enkele jaren geleden beloofd had aan een kind. Straks gaat hij met pensioen, maar stilzitten, nee, dat kan hij niet… hij kijkt al uit naar nieuwe uitdagingen. Wat het worden zal, vernemen we hoogstwaarschijnlijk binnenkort.”

Familie

“Het doet me steeds deugd terug in Meulebeke te zijn bij de vrienden”, vertelt Takeo. “Lieven en Christine ontvangen me echt royaal en ook de Croky-Boys zijn heel aangename mensen om mee samen te zijn. In Japan is de afstandelijkheid een stuk groter, hier heb ik niet de minste moeite om tot de familie te behoren. Meulebeke is ook mijn leverancier voor heerlijke chocolade. Wat een luxe hebben jullie! Pralines zijn hier echt spotgoedkoop.” (knipoogt)