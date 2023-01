János Coulembier was de Krak van Torhout in 2021: “Eindelijk in de hotelschool ingeschreven”

János Coulembier (18), vorig jaar de Krak van Torhout, hoopt dat de zeven kandidaten die dit jaar naar de titel dingen veel succes zullen kennen. En dat er massaal gestemd zal worden.

Hij woont met zijn mama Sabine Van Wichelen (52) in een appartement in de Ravenhofstraat en geniet bekendheid als Facebook-kok János, ook wel Healthy Chef János genoemd. Dagelijks post hij gezonde gerechtjes op zijn Facebook-pagina.

Eventueel tweede boek

“Na mijn verkiezing tot Krak een jaar geleden werd ik door veel mensen aangesproken en gefeliciteerd met mijn overwinning”, zegt hij. “Mijn vrienden waren trots op mij en dat deed deugd. Zelfs bij de inschrijving in mijn nieuwe school kenden de leerkrachten de Krak van Torhout. Dat spoorde me aan om er met volle energie tegenaan te blijven gaan en gerechten uit te proberen en op Facebook te posten.”

“De verkoop van mijn boek met recepten is uitstekend verlopen. Nu is dat wat stilgevallen, maar dat is normaal twee jaar na de publicatie. Ik overweeg een tweede boek, maar die plannen blijven eventjes in de koelkast, aangezien ik me volledig op mijn studies moet concentreren. Als ik inspiratie heb, schrijf ik het recept op als voorbereiding voor later. Concrete plannen om dat tweede boek uit te geven, zijn er nog niet.”

“Goed nieuws: sinds september ben ik eindelijk ingeschreven in de hotelschool, met name het Ensorinstituut in Oostende. Daar loopt alles prima, zelfs beter dan gehoopt. Ik voel me thuis in de klas en behaal goede punten. Aan een hotelschool kunnen studeren, is een droom die in vervulling gaat. Ik zou nog altijd tv-kok willen worden of een foodie bar runnen. Mijn plannen zijn koken, koken en nog eens koken. Uiteraard wil ik nu eerst mijn diploma behalen. Dan zien we wel wat er van mijn loopbaan terechtkomt.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot en met 15 januari op www.kw.be/krak.