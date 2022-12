Janne geeft tips voor eindejaar: “Glitters doen het altijd goed”

Janne Beeuwsaert (25) is geboren en getogen in Roeselare. Ze werkt bij VCLB De Havens in Oostende, maar doorbreken als make-up-artieste is haar grote droom. Afgelopen jaar startte ze in bijberoep als ‘MUA Janne’ en ze geeft ons met plezier enkele eindejaarstips.

Janne Beeuwsaert woont samen met haar vriend in Beveren, het dorp waar ze ook opgroeide. “In het middelbaar volgde ik Handel-Marketing en Ondernemen in de Burgerschool en daarna studeerde ik bachelor Pedagogie van het jonge kind. Ik deed nog een banaba toegepaste psychologie en zo kwam ik terecht in VCLB De Havens in Oostende.”

Een fijne job, maar Janne speelde al een tijdje met het idee om iets te doen met die hobby van haar. “Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door make-up. Mijn poppen werden vakkundig geschminkt en als tiener durfde ik al eens experimenteren met de make-up van mijn mama”, lacht ze.

Expertise

Begin dit jaar startte ze een opleiding bij Make-up Designory in Gent. “Daar maakte ik kennis met diverse facetten van make-up”, vertelt ze. “Je kan specialiseren in fashion make-up, avondfeest, film en tv… maar mijn voorkeur gaat uit naar feestmake-up. Ik vind het fijn om mensen te laten schitteren!” Ook film en tv make-up kunnen haar bekoren. “Moest ik daar ooit de kans voor krijgen, dan zeg ik geen neen!”

Maar eerst wil Janne expertise opbouwen in avond-, feest-, en bruidsmake-up. “Mensen verdienen het om er goed uit te zien, maar ze beseffen dat niet altijd. Als nuchtere West-Vlaming zijn we vaak bang dat het ‘te’ zal zijn. Dan is het mijn taak om de klant gerust te stellen en te overtuigen om toch voor die ene look te gaan. Achteraf zijn ze blij dat ze voor dat ietsje meer gegaan zijn!”

Tips voor eindejaar

Helaas wordt ‘jezelf mooi maken’ vaak als luxe gezien en dat merkt Janne.

“Je laten maquilleren is dan ook het eerste dat geschrapt wordt als het financieel iets moeilijker gaat. Dat is jammer, want deze feestperiode is ideaal om jezelf eens in de spotlights te zetten. Het is niet alleen een momentje van me-time; een mooie, verzorgde look geeft je zelfvertrouwen een enorme boost.”

Tot slot nog een gouden tip voor de feestdagen? “Glitter doet het altijd goed met de feesten”, lacht ze. “Maar het belangrijkste is dat je een look kiest waarbij je je comfortabel voelt. Je mag niet van jezelf verschieten als je in de spiegel kijkt.” (Lieve Coffyn)

Ben je niet zo handig en wil je toch die extra touch voor de eindejaarsfeesten? Neem dan een kijkje op het Instagram-account van Janne: mua.jannebeeuwsaert of mail haar janne.beeuwsaert@gmail.com.