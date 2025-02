Jane verkozen tot Eerste eredame tijdens Miss België

Jane Baesen, die de afgelopen weken meedong naar het kroontje van Miss België, is verdienstelijk Eerste eredame geworden tijdens de verkiezingsshow afgelopen weekend. In een bomvol Plopsatheater in De Panne mocht ze de mooie titel opstrijken én werd ze ook Miss Wallonië. Jane, met haar 17 jaar de jongste kandidate, heeft Tieltse roots.

Janes papa groeide op in Tielt, maar het gezin woont momenteel in Waver. Dat maakt Jane perfect tweetalig en dankzij haar opleiding Moderne Talen doet ze daar vlot nog drie talen bij. Een troef tijdens de verkiezing, bleek al snel.

Jane genoot met volle teugen van de aanloop naar de miss-verkiezing. “De leukste herinnering blijft toch wel de reis om iedereen beter te leren kennen”, blikt ze terug als we haar even opbellen. “We zijn daar met de meisjes echt een superhechte groep geworden. Ook het laatste evenement waar we samen hebben aan deelgenomen, was heel bijzonder. Je beseft dat het de laatste keer is dat je samen zal zijn voor de finale.”

Magisch

Hoewel bij de start van de finale al snel bleek dat Jane een van de favoriete kandidates was voor het kroontje, kwam de titel toch als een verrassing. “Ik had me voorgenomen om gewoon gelukkig te zijn, wat er ook zou gebeuren. Ik had eigenlijk niet meer verwacht mijn eigen naam te horen. Je kan op zo’n moment trouwens ook moeilijk denken, je bent een beetje in een andere wereld. Toen ik mijn naam hoorde als eerste eredame, was ik helemaal overrompeld. Het was onbeschrijflijk, echt een magisch moment”, glundert Jane.

Miss Wallonië

Jane is nu eerste eredame, wat betekent dat er ook wel wat van haar wordt verwacht. “Als Miss België Karen Jansen een evenement niet kan bijwonen, bijvoorbeeld door ziekte, ga ik in haar plaats. Ik mag sowieso al genieten van een prachtig boeket bloemen en een geschonken juweel. Doordat ik in Wallonië woon, ben ik trouwens automatisch ook Miss Wallonië geworden.”

En wat vindt Jane van de uiteindelijke winnares? “Ze is heel mooi en elegant en viel me zelf ook meteen op, een terechte overwinning dus.” (LDW)