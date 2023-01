Jana wint Dierenwelzijnsprijs met onderzoek naar verlatingsangst bij asielhonden

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft deze week de Vlaamse Dierenwelzijnsprijzen uitgereikt. Die belonen studenten die een scriptie schreven over dierenwelzijn en met hun wetenschappelijk onderzoek het welzijn van dieren een duwtje in de rug geven. Een van de twee laureaten is Jana Vanhoutte (23) uit Wielsbeke, die ondertussen afstudeerde als bachelor in de agro- en biotechnologie aan de hogeschool VIVES.

Ze schreef haar scriptie over verlatingsangst bij asielhonden. “Dierenasielen zijn vaak een stressvolle omgeving voor honden”, vertelt Jana. “Ook de adoptie is een spannende periode. Om de hond te helpen zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, is het belangrijk dat hij in de beginperiode zo weinig mogelijk alleen thuis is. In mijn onderzoek kon ik aantonen dat het inschakelen van een hondenoppas een goede hulp kan zijn. De thuisomgeving na die adoptie is immers nog vreemd voor die hond, die voelt niet vertrouwd aan.”

Volgens Jana komt verlatingsangst vaak voor bij asielhonden die geadopteerd worden. “Dit kan zich in kleine dingen uiten, zoals de hond die aan de deur wacht als zijn baasje vertrekt, maar soms zijn er ook zwaardere symptomen zoals zich binnen ontlasten of krabben aan de deur.”

De studente maakte een infobrochure met praktische tips om honden te helpen zich aan te passen aan een nieuwe thuis. “In mijn onderzoek heb ik het effect van deze brochure gemeten op het voorkomen van verlatingsangst bij de honden. Een belangrijke tip is het feit dat je de hond de eerste dagen best niet alleen laat om de stress van de overgang te verminderen. Zorg ook dat de hond een veilige en comfortabele plaats heeft of richt de kamer hond- of puppy-proof in. Een voorspelbare routine is ook heel belangrijk. Wanneer die er niet is, kan dit verlatingsangst veroorzaken of verergeren. Ik hoop dat de brochure, die bij heel wat dierenasielen werd verspreid, ertoe bijdraagt dat meer mensen een hond uit het asiel nemen, want daar wachten heel wat dieren op een gouden mandje. Asielmedewerkers zorgen sowieso voor een goede match tussen baasje en hond. Gun de hond ook de tijd om zich aan te passen.”

Jana studeerde ondertussen af en is op zoek naar werk. “Ik ben superleergierig en sta voor veel zaken open. Een job als dierenartsassistent of in het dierenasiel spreekt mij heel erg aan.”

(Vincent Vanhoorne)