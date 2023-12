Jana masseert voor De Warmste Week

Tussen haar drukke bezigheden als ergotherapeut en de voorbereidingen van de volgende musical, vindt Jana Minne toch de tijd om haar steentje bij te dragen voor De Warmste Week. Dat doet ze door massages aan te bieden, warmer kan een actie haast niet zijn.

Eerder dit jaar kwam Jana Minne (28) in het nieuws door haar deelname aan de musical Legally Blonde in de Antwerpse Stadsschouwburg. Daar stond ze voor het eerst als professional tussen andere professionals. Daarvoor diende ze wel enkele maanden verlof zonder wedde te nemen, iets wat ze zonder aarzelen deed. Om daarna terug te keren naar dagcentrum Het Huis aan de Vaart in Ieper, een buitenvesting van de voorziening De Lovie. Ze werkt er als ergotherapeut en begeleider voor volwassenen met een verstandige of meervoudige beperking.

IJskoningin

Zingen, dansen, ergotherapie,… Jana is van vele markten thuis. En nu pakt ze verrassend uit als masseuse. “In mijn opleiding ergotherapie volgde ik het keuzevak Wellness & Coaching waarbij we basislessen kregen over yoga, tai-chi, massage, aromatherapie,… Het doel was om dit later te implementeren in therapie. De lessen massage spraken mij het meeste aan. Na mijn bachelor heb ik in twaalf lessen de opleiding van massagetherapeut gevolgd.”

Voor De Warmste Week biedt ze dus massages aan. Voor 25 euro krijg je 30 minuten massage. Je kan kiezen tussen voet-, hand-, rug-, nek- en gezichtsmassage. Tien euro gaat daarbij telkens naar De Warmste Week. “Ik ben nu bijna een maand bezig met deze actie”, vertelt ze. “Al een aantal jaar had ik het idee om iets voor De Warmste Week te doen en dit jaar was het zover. Gedurende een maand, en nog tot en met dit weekend, geef ik massages. Het thema van dit jaar is opgroeien zonder zorgen. Het thema spreekt mij wel aan omdat ik het belangrijk vind dat kinderen in een goeie en veilige omgeving kunnen opgroeien.”

Vanaf volgende week stort Jana zich weer op haar grote liefde, de musical. In april speelt ze de ijskoningin in de musical IJsmagie in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. Wie dit weekend nog een massage wil boeken, zal zich moeten reppen. Dat kan via de Facebookpagina van Jana.